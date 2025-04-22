Путин выразил соболезнования в связи со смертью скульптора Церетели

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования и слова поддержки родным и близким скульптора Зураба Церетели в связи со смертью мастера. Текст телеграммы опубликован 22 апреля на сайте Кремля.

«Ушел из жизни талантливый художник, скульптор, выдающийся представитель многонациональной отечественной культуры. Зураб Церетели посвятил себя подвижническому служению искусству, был открыт для добрых, благородных дел и начинаний», — указано там.

Путин отметил, что светлая память о Церетели как о замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, учеников и всех «почитателей его щедрого, самобытного дарования».

О смерти художника-монументалиста, скульптора и президента Российской академии художеств Зураба Церетели стало известно ранее в этот день. Ему был 91 год. Его помощник Сергей Шагулашвили рассказал «Известиям», что скульптор скончался в мастерской у себя дома от остановки сердца.

Народный артист России, ректор Академии русского балета им. А. Вагановой Николай Цискаридзе назвал смерть скульптора печальной вестью. Внук скульптора, художник Василий Церетели, подчеркнул в разговоре с «Известиями», что его дедушка оставил огромное наследие и внес огромнейший вклад в культуру советских государств, Грузии и России.

Прощание с Церетели пройдет 23 апреля в храме Христа Спасителя в Москве. Церемония начнется в 12:00 мск. Похороны скульптора пройдут в Грузии.