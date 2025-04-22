Цискаридзе назвал смерть скульптора Церетели печальной вестью

Народный артист России, ректор Академии русского балета им. А. Вагановой Николай Цискаридзе 22 апреля назвал смерть художника-монументалиста, скульптора, президента Российской академии художеств Зураба Церетели печальной вестью.

«Пришла печальная весть, не стало художника-монументалиста, скульптора, педагога Зураба Церетели. Ему был 91 год», — написал Цискаридзе в Telegram-канале.

Кроме того, он опубликовал фотографии, на которых изображен памятник братству народов, истории и языку. Цискаридзе уточнил, что колонна высотой более 40 м проектировалась Церетели вместе с поэтом и архитектором Андреем Вознесенским.

О смерти художника-монументалиста, скульптора и президента Российской академии художеств Зураба Церетели стало известно ранее в этот день. Его помощник Сергей Шагулашвили рассказал «Известиям», что скульптор скончался в мастерской у себя дома от остановки сердца.

Кроме того, российский скульптор Андрей Коробцов сообщил, что Церетели внес значительный вклад в российские искусство и его будут помнить.