Прощание со скульптором Церетели пройдет 23 апреля в храме Христа Спасителя

Прощание с художником-монументалистом, скульптором, президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели пройдет 23 апреля в храме Христа Спасителя в Москве. Об этом 22 апреля «Известиям» сообщили в пресс-службе академии.

Уточняется, что церемония начнется в 12:00 мск.

Похороны скульптора пройдут в Грузии, отметили в Российской академии художеств.

О смерти Церетели стало известно ранее в этот день. Его помощник Сергей Шагулашвили рассказал «Известиям», что скульптор скончался в мастерской у себя дома от остановки сердца.

В свою очередь, российский скульптор Андрей Коробцов сообщил, что Церетели внес значительный вклад в российские искусство и его будут помнить.