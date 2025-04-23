Сильный в искусстве: в Москве простились с Зурабом Церетели

Работал до последних дней жизни, рисовал на заседаниях в Минкультуры, а в следующем году хотел в собственной галерее открыть выставку в память о российских дизайнерах. В храме Христа Спасителя 23 апреля прошла церемония прощания с Зурабом Церетели. Татьяна Михалкова назвала его человеком-глыбой, Никас Сафронов вспомнил о своем участии в проектах мастера, а президент страны Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким знаменитого художника. О том, с какими словами в Москве попрощались с самым значимым скульптором в новой истории России, рассказывают «Известия».

Церемония прощания с Зурабом Церетели

Собираться у храма Христа Спасителя люди начали сильно заранее до официального начала церемонии прощания, назначенного на 12:00. У большинства участников панихиды с собой были охапки подсолнухов, что неслучайно. Церетели любил рисовать эти цветы, которые напоминали ему о родной Грузии и солнце , особенно холодной российской зимой. О любви Зураба Константиновича к цветам на церемонии вспоминала советник генерального директора Государственного музея Востока Татьяна Метакса — ее портрет Церетели рисовал шесть раз.

— Я дружу с его дочерью Ликой, которая потеряла великого отца. Зураб Константинович был добрым, справедливым. Он по-настоящему любил людей и природу. Какие у него цветы! Сами можете увидеть, сколько картин он посвятил им , — сказала Татьяна Метакса.

Проводить в последний путь Зураба Церетели пришла и Татьяна Михалкова с букетом красных роз. По словам жены Никиты Михалкова, Церетели как никогда был полон творческих планов. В следующем году он хотел в собственной галерее открыть выставку в память о российских дизайнерах.

Президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова на церемонии прощания со скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Мы обсуждали несколько месяцев назад такую возможность. Ведь он был как отец для дизайнеров! Мы хотели сделать вечер памяти Славы Зайцева, Валентина Юдашкина, Ирины Крутиковой. Память о них должна жить, был уверен Зураб Константинович, — поделилась она. — Он был очень отзывчивый. Одинаково относился и к профессионалам, и к молодым дизайнерам. Всегда предоставлял площадки, приходил на показы, поддерживал.

Большой художник и скульптор, человек-глыба, отозвалась Татьяна Михалкова о Церетели.

— Он многое сделал для культуры России и Грузии. Даже не верится, что Зураба Константиновича нет больше с нами. Он был всегда такой радостный, добрый. И даже его картины полны ярких цветов — красок, которые и должны нас окружать. Не мрачные, а именно жизнерадостные . Он очень любил жизнь, — сказала она.

Церемония прощания со скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В какой-то момент рядом с храмом Христа Спасителя в ряд выстроились представители грузинской диаспоры в национальных костюмах. Это были школьники. На прощание с Зурабом Церетели их привел Давид Цецхладзе. С 2021 года он занимает должность главы грузинской диаспоры в России.

— С глубокой скорбью воспринял известие об уходе из жизни Зураба Константиновича Церетели. Это невосполнимая утрата для всего мира искусства, для России и, конечно, для Грузии. Зураб Константинович был не просто выдающимся скульптором и художником, он был настоящим символом дружбы и культурного моста между нашими народами, — рассказал Цецхладзе. — Последний раз мы общались несколько месяцев назад в его галерее искусств. Он всегда критически был настроен по отношению к своему коллективу, ругал, что недостаточно работают, что нельзя смотреть на часы, нельзя думать только о зарплате, надо думать о Родине и Отечестве.

«Даже на заседании в Министерстве культуры он что-то рисовал»

Зураб Церетели работал до последнего момента, несмотря на преклонный возраст. За годы карьеры он создал больше 5 тыс. скульптур, фресок, мозаик, произведений живописи и графики. Они представлены не только в России, но и за рубежом — в Испании, Сербии, США, Франции, Японии и Италии . Среди самых известных и значимых работ автора — памятник Петру Великому, монумент Победы, статуя Георгия Победоносца, «Дружба народов», «Слеза скорби», «Добро побеждает зло», «Рождение нового человека», «Дядя Степа — милиционер».

— Он никогда не выпускал из рук карандаш. Даже когда мы сидели вместе на заседании в Министерстве культуры, он слушал, но всё равно обязательно что-то рисовал , — рассказал художественный руководитель Театра на Малой Ордынке и Московского академического театра сатиры Евгений Герасимов. — Муза всегда была рядом. Он сам муза. Знал, что хотел. А он хотел счастья, мира, любви и солнца.

Художественный руководитель Театра сатиры Евгений Герасимов на церемонии прощания со скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Церетели принимал активное участие в творческой жизни страны. Был главным художником прошедших в Москве в 1980 году Олимпийских игр. В 1997-м его избрали президентом Российской академии художеств. Коллеги по творческому цеху с любовью вспоминают Зураба Константиновича.

— Я участвовал в его проектах как друг. Мне приятно, что он со мной дружил. Искренне, по-настоящему. Это для меня большая потеря. Вечная память, — рассказал Никас Сафронов «Известиям».

Художник Никас Сафронов на церемонии прощания со скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Зураб Константинович пользовался уважением и первых лиц страны. Соболезнование его родным и близким выразил Владимир Путин.

— Ушел из жизни талантливый художник, скульптор, выдающийся представитель многонациональной отечественной культуры. Зураб Церетели посвятил себя подвижническому служению искусству, был открыт для добрых, благородных дел и начинаний. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, учеников, всех почитателей его щедрого, самобытного дарования , — сказано в послании главы государства на сайте Кремля.