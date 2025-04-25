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Демонстрация с интеллектом: компании из РФ показали соцсеть с ИИ и мессенджер для бизнеса

На GITEX в Сингапуре также представили антивирусные решения и нейросетевую жену
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Антон Белый
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Российские компании показали на выставке GITEX Asia в Сингапуре соцсеть под управлением ИИ, а также мессенджер для бизнеса. На конференции, которая проходила с 23 по 25 апреля, был представлен масштабный стенд «Москва» с отечественными решениями в сфере информационных технологий. Несмотря на то что профильные мероприятия под общим названием GITEX регулярно проводятся с 1980 года, в этом регионе оно состоялось впервые. «Известия» изучили как отечественные, так и международные новинки в области ИИ, IT и робототехники.

Достижения отечественного IT-сектора

Российские компании на выставке GITEX Asia в Сингапуре были представлены отдельным стендом с названием «Москва». Он вошел в число самых посещаемых благодаря удобному расположению и большому количеству решений, соответствующих международным аналогам. Стенд учрежден при поддержке столичных правительства и департамента внешнеэкономических и международных связей, Московского центра международного сотрудничества.

GITEX — уникальная платформа для демонстрации передовых решений и установления деловых контактов, отметил заместитель гендиректора IVA Technologies Максим Смирнов. Она стала индикатором трендов в индустрии, что делает ее важной для всех игроков рынка.

GITEX
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Антон Белый

— В этом году на выставке в Сингапуре мы представляем новую платформу для бизнес-коммуникаций IVA One, которая объединяет в себе корпоративный мессенджер, почту, звонки, онлайн-мероприятия, ИИ-помощников, адресную книгу и другие сервисы в одном окне. Уверены, что она найдет отклик у международных заказчиков, поскольку позволяет выстраивать эффективные коммуникации, обеспечивая удобный доступ ко всем необходимым инструментам для продуктивной и безопасной работы. Выход на дружественные рынки способствует развитию цифрового суверенитета стран-партнеров, — отметил он.

Компания Reputation House на выставке также представила умную платформу для бизнеса.

GITEX
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Антон Белый

Мы используем технологии ИИ, чтобы обрабатывать огромный поток данных со всех соцсетей и медиа-площадок в Сети. Он понимает тональность и тематику в общем массиве данных, а также помогает найти правильные решения, чтобы удовлетворить запросы клиента. В прошлом году мы выиграли шесть премий по всему миру, включая две престижные награды Stevie Awards в США, — сообщил генеральный директор организации Дмитрий Ракета.

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Один из ключевых партнеров выставки, компания «Лаборатория Касперского», провела образовательную конференцию Kaspersky Cyber Immunity Conference. Генеральный директор Евгений Касперский рассказал о решениях в области кибербезопасности и обозначил растущую потребность в кибер-иммунитете — подходе для защиты государственных и коммерческих инфраструктур, способном противостоять внешним угрозам.

GITEX
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Антон Белый

На этой выставке ключевой темой стал AI Everywhere — искусственный интеллект во всех сферах. Участники интересуются, какие возможности машинное обучение и ИИ открывают в сфере кибербезопасности, а также как избежать киберрисков при использовании таких технологий. В большинстве решений нашей компании используется машинное обучение и ИИ: как для защиты корпоративных и частных пользователей, так и в специализированных решениях, например для обеспечения безопасности промышленности, — отметила вице-президент по стратегическому управлению компании Илона Раппу.

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Образовательный стенд МАИ запомнился как единственный университет на всём GITEX. Для привлечения внимания российская делегация использовала матрешки с названием вуза. По словам и. о. начальника управления международной деятельности института Алексея Зареченского, более половины иностранных студентов — из Азии. Российское инженерное образование крайне востребовано в этом регионе.

GITEX
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Антон Белый

У нас учатся почти 2 тыс. иностранных студентов. Каждый год цифра приема иностранцев увеличивается. Наше дебютное участие в GITEX — шанс показать международному сообществу наши технологии, продемонстрировать, что тот уровень образования, который дает МАИ, востребован во всём мире, — добавил он.

Какие технологии показали на GITEX

Главным трендом выставки стал ИИ — компьютер готов помогать со сновидениями, подбирать индивидуальные запахи в качестве ароматерапии и даже стать надежной виртуальной женой.

Японская Kotozna представила свой ГенИИ-чат-бот, который позволяет комфортно общаться людям на разных языках в реальном времени с применением цифрового аватара. Вся переписка автоматически переводится на язык собеседника. Родственный продукт показала сингапурская компания VINCTA, она создала уникальную систему управления контентом под руководством ИИ, обученного мультиязычному переводу.

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Гонконгская фирма Byond Asia показала прогресс в создании цифровых голограмм высокореалистичных цифровых аватаров — голографических персонажей HoloMe, практически не отличимых от людей. Австралийский стартап Terra Grow привез «репликатор еды» — специальную систему гидропоники под управлением ИИ, которая позволяет выращивать продукты без пестицидов, используя на 90% меньше воды, чем при стандартной процедуре, и экономя 70% пространства. Сельхозкультуры выращиваются в специальных боксах, к которым подключены компьютеры со специализированным ПО.

GITEX
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Антон Белый

Компания Deep Robotics из Китая представила свои актуальные продукты в области робототехники — четвероногие модели X20 и X30, нашедшие индустриальное применение за пределами КНР. Компания также привезла человекоподобного робота DR01, свободно разгуливающего по стенду без посторонней помощи, и колесного робота Lynx, способного перемещаться по сложным ландшафтам.

GITEX
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Антон Белый

Altai Technologies из Гонконга показала свои решения в сфере Super Wi-Fi, предназначенные для индустриальных роботов, для которых особенно важно поддержание непрерывного беспроводного соединения. Как отметил в разговоре с «Известиями» менеджер по глобальному маркетингу Крис Йип, учредитель выбрал название «Алтай», потому что восхищается горами, и его амбиции в сфере Wi-Fi соразмерны горному массиву, которым славится российская республика.

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