Демонстрация с интеллектом: компании из РФ показали соцсеть с ИИ и мессенджер для бизнеса

Российские компании показали на выставке GITEX Asia в Сингапуре соцсеть под управлением ИИ, а также мессенджер для бизнеса . На конференции, которая проходила с 23 по 25 апреля, был представлен масштабный стенд «Москва» с отечественными решениями в сфере информационных технологий . Несмотря на то что профильные мероприятия под общим названием GITEX регулярно проводятся с 1980 года, в этом регионе оно состоялось впервые. «Известия» изучили как отечественные, так и международные новинки в области ИИ, IT и робототехники .

Достижения отечественного IT-сектора

Российские компании на выставке GITEX Asia в Сингапуре были представлены отдельным стендом с названием «Москва» . Он вошел в число самых посещаемых благодаря удобному расположению и большому количеству решений, соответствующих международным аналогам. Стенд учрежден при поддержке столичных правительства и департамента внешнеэкономических и международных связей, Московского центра международного сотрудничества.

GITEX — уникальная платформа для демонстрации передовых решений и установления деловых контактов , отметил заместитель гендиректора IVA Technologies Максим Смирнов. Она стала индикатором трендов в индустрии, что делает ее важной для всех игроков рынка .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Антон Белый

— В этом году на выставке в Сингапуре мы представляем новую платформу для бизнес-коммуникаций IVA One, которая объединяет в себе корпоративный мессенджер, почту, звонки, онлайн-мероприятия, ИИ-помощников, адресную книгу и другие сервисы в одном окне. Уверены, что она найдет отклик у международных заказчиков , поскольку позволяет выстраивать эффективные коммуникации, обеспечивая удобный доступ ко всем необходимым инструментам для продуктивной и безопасной работы. Выход на дружественные рынки способствует развитию цифрового суверенитета стран-партнеров, — отметил он.

Компания Reputation House на выставке также представила умную платформу для бизнеса.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Антон Белый

— Мы используем технологии ИИ, чтобы обрабатывать огромный поток данных со всех соцсетей и медиа-площадок в Сети. Он понимает тональность и тематику в общем массиве данных, а также помогает найти правильные решения, чтобы удовлетворить запросы клиента . В прошлом году мы выиграли шесть премий по всему миру, включая две престижные награды Stevie Awards в США, — сообщил генеральный директор организации Дмитрий Ракета.

Один из ключевых партнеров выставки, компания «Лаборатория Касперского», провела образовательную конференцию Kaspersky Cyber Immunity Conference . Генеральный директор Евгений Касперский рассказал о решениях в области кибербезопасности и обозначил растущую потребность в кибер-иммунитете — подходе для защиты государственных и коммерческих инфраструктур, способном противостоять внешним угрозам .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Антон Белый

— На этой выставке ключевой темой стал AI Everywhere — искусственный интеллект во всех сферах. Участники интересуются, какие возможности машинное обучение и ИИ открывают в сфере кибербезопасности, а также как избежать киберрисков при использовании таких технологий . В большинстве решений нашей компании используется машинное обучение и ИИ: как для защиты корпоративных и частных пользователей, так и в специализированных решениях, например для обеспечения безопасности промышленности, — отметила вице-президент по стратегическому управлению компании Илона Раппу.





Образовательный стенд МАИ запомнился как единственный университет на всём GITEX. Для привлечения внимания российская делегация использовала матрешки с названием вуза. По словам и. о. начальника управления международной деятельности института Алексея Зареченского, более половины иностранных студентов — из Азии. Российское инженерное образование крайне востребовано в этом регионе .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Антон Белый

— У нас учатся почти 2 тыс. иностранных студентов. Каждый год цифра приема иностранцев увеличивается . Наше дебютное участие в GITEX — шанс показать международному сообществу наши технологии, продемонстрировать, что тот уровень образования, который дает МАИ, востребован во всём мире, — добавил он.

Какие технологии показали на GITEX

Главным трендом выставки стал ИИ — компьютер готов помогать со сновидениями, подбирать индивидуальные запахи в качестве ароматерапии и даже стать надежной виртуальной женой .

Японская Kotozna представила свой ГенИИ-чат-бот, который позволяет комфортно общаться людям на разных языках в реальном времени с применением цифрового аватара. Вся переписка автоматически переводится на язык собеседника . Родственный продукт показала сингапурская компания VINCTA, она создала уникальную систему управления контентом под руководством ИИ, обученного мультиязычному переводу.

Гонконгская фирма Byond Asia показала прогресс в создании цифровых голограмм высокореалистичных цифровых аватаров — голографических персонажей HoloMe, практически не отличимых от людей . Австралийский стартап Terra Grow привез «репликатор еды» — специальную систему гидропоники под управлением ИИ, которая позволяет выращивать продукты без пестицидов, используя на 90% меньше воды, чем при стандартной процедуре, и экономя 70% пространства . Сельхозкультуры выращиваются в специальных боксах, к которым подключены компьютеры со специализированным ПО.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Антон Белый

Компания Deep Robotics из Китая представила свои актуальные продукты в области робототехники — четвероногие модели X20 и X30, нашедшие индустриальное применение за пределами КНР. Компания также привезла человекоподобного робота DR01, свободно разгуливающего по стенду без посторонней помощи, и колесного робота Lynx, способного перемещаться по сложным ландшафтам .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Антон Белый