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Демонстрация с интеллектом: компании из РФ показали соцсеть с ИИ и мессенджер для бизнеса
Российские компании показали на выставке GITEX Asia в Сингапуре соцсеть под управлением ИИ, а также мессенджер для бизнеса. На конференции, которая проходила с 23 по 25 апреля, был представлен масштабный стенд «Москва» с отечественными решениями в сфере информационных технологий. Несмотря на то что профильные мероприятия под общим названием GITEX регулярно проводятся с 1980 года, в этом регионе оно состоялось впервые. «Известия» изучили как отечественные, так и международные новинки в области ИИ, IT и робототехники.
Достижения отечественного IT-сектора
Российские компании на выставке GITEX Asia в Сингапуре были представлены отдельным стендом с названием «Москва». Он вошел в число самых посещаемых благодаря удобному расположению и большому количеству решений, соответствующих международным аналогам. Стенд учрежден при поддержке столичных правительства и департамента внешнеэкономических и международных связей, Московского центра международного сотрудничества.
GITEX — уникальная платформа для демонстрации передовых решений и установления деловых контактов, отметил заместитель гендиректора IVA Technologies Максим Смирнов. Она стала индикатором трендов в индустрии, что делает ее важной для всех игроков рынка.
— В этом году на выставке в Сингапуре мы представляем новую платформу для бизнес-коммуникаций IVA One, которая объединяет в себе корпоративный мессенджер, почту, звонки, онлайн-мероприятия, ИИ-помощников, адресную книгу и другие сервисы в одном окне. Уверены, что она найдет отклик у международных заказчиков, поскольку позволяет выстраивать эффективные коммуникации, обеспечивая удобный доступ ко всем необходимым инструментам для продуктивной и безопасной работы. Выход на дружественные рынки способствует развитию цифрового суверенитета стран-партнеров, — отметил он.
Компания Reputation House на выставке также представила умную платформу для бизнеса.
— Мы используем технологии ИИ, чтобы обрабатывать огромный поток данных со всех соцсетей и медиа-площадок в Сети. Он понимает тональность и тематику в общем массиве данных, а также помогает найти правильные решения, чтобы удовлетворить запросы клиента. В прошлом году мы выиграли шесть премий по всему миру, включая две престижные награды Stevie Awards в США, — сообщил генеральный директор организации Дмитрий Ракета.
Один из ключевых партнеров выставки, компания «Лаборатория Касперского», провела образовательную конференцию Kaspersky Cyber Immunity Conference. Генеральный директор Евгений Касперский рассказал о решениях в области кибербезопасности и обозначил растущую потребность в кибер-иммунитете — подходе для защиты государственных и коммерческих инфраструктур, способном противостоять внешним угрозам.
— На этой выставке ключевой темой стал AI Everywhere — искусственный интеллект во всех сферах. Участники интересуются, какие возможности машинное обучение и ИИ открывают в сфере кибербезопасности, а также как избежать киберрисков при использовании таких технологий. В большинстве решений нашей компании используется машинное обучение и ИИ: как для защиты корпоративных и частных пользователей, так и в специализированных решениях, например для обеспечения безопасности промышленности, — отметила вице-президент по стратегическому управлению компании Илона Раппу.
Образовательный стенд МАИ запомнился как единственный университет на всём GITEX. Для привлечения внимания российская делегация использовала матрешки с названием вуза. По словам и. о. начальника управления международной деятельности института Алексея Зареченского, более половины иностранных студентов — из Азии. Российское инженерное образование крайне востребовано в этом регионе.
— У нас учатся почти 2 тыс. иностранных студентов. Каждый год цифра приема иностранцев увеличивается. Наше дебютное участие в GITEX — шанс показать международному сообществу наши технологии, продемонстрировать, что тот уровень образования, который дает МАИ, востребован во всём мире, — добавил он.
Какие технологии показали на GITEX
Главным трендом выставки стал ИИ — компьютер готов помогать со сновидениями, подбирать индивидуальные запахи в качестве ароматерапии и даже стать надежной виртуальной женой.
Японская Kotozna представила свой ГенИИ-чат-бот, который позволяет комфортно общаться людям на разных языках в реальном времени с применением цифрового аватара. Вся переписка автоматически переводится на язык собеседника. Родственный продукт показала сингапурская компания VINCTA, она создала уникальную систему управления контентом под руководством ИИ, обученного мультиязычному переводу.
Гонконгская фирма Byond Asia показала прогресс в создании цифровых голограмм высокореалистичных цифровых аватаров — голографических персонажей HoloMe, практически не отличимых от людей. Австралийский стартап Terra Grow привез «репликатор еды» — специальную систему гидропоники под управлением ИИ, которая позволяет выращивать продукты без пестицидов, используя на 90% меньше воды, чем при стандартной процедуре, и экономя 70% пространства. Сельхозкультуры выращиваются в специальных боксах, к которым подключены компьютеры со специализированным ПО.
Компания Deep Robotics из Китая представила свои актуальные продукты в области робототехники — четвероногие модели X20 и X30, нашедшие индустриальное применение за пределами КНР. Компания также привезла человекоподобного робота DR01, свободно разгуливающего по стенду без посторонней помощи, и колесного робота Lynx, способного перемещаться по сложным ландшафтам.
Altai Technologies из Гонконга показала свои решения в сфере Super Wi-Fi, предназначенные для индустриальных роботов, для которых особенно важно поддержание непрерывного беспроводного соединения. Как отметил в разговоре с «Известиями» менеджер по глобальному маркетингу Крис Йип, учредитель выбрал название «Алтай», потому что восхищается горами, и его амбиции в сфере Wi-Fi соразмерны горному массиву, которым славится российская республика.