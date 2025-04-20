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Сингапурский экспресс: чего ждать от масштабной конференции GITEX Asia 2025

Компании из России и СНГ покажут на технологическом слете свои уникальные разработки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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С 23 по 25 апреля в Сингапуре впервые пройдет выставка и технологическая конференция GITEX Asia 2025. Среди ее главных трендов — технологии в области ИИ, IT, кибербезопасности, облачные решения и зеленые разработки. «Известия» изучили список участников, обнаружив компании из России и СНГ, которые привезут в Азию свои новые продукты. Какие отечественные решения и гаджеты представят на конференции — в материале редакции.

Что такое GITEX Asia

GITEX Asia входит в глобальную серию технологических конференций GITEX. Сегодня такие мероприятия объединяют компании, правительства и инноваторов по всему миру для представления и изучения новых технологий, влияющих на будущее цифрового мира и IT-сферы.

выставка
Фото: TASS/ALI HAIDER

Первая конференция GITEX прошла в 1980 году, спустя 45 лет у нее появилось отдельное направление — азиатское. В рамках GITEX Asia примут участие компании из России и СНГ. Конференция пройдет в экспоцентре Marina Bay Sands, основными темами станут ИИ, 5G, информационная безопасность, умные города, облачные решения, цифровая экономика и экологичные разработки.

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«Известия» собрали самых интересных участников с отечественными корнями, которые представят свои стенды уже на следующей неделе. На данный момент свое участие подтвердили свыше 700 компаний, включающих в себя более 400 технологических организаций и 250 инвестиционных компаний. Совокупная география фирм-участников — более 60 стран.

По словам директора «Лаборатории Касперского» по работе с корпоративным бизнесом Тимура Биячуева, GITEX по праву стала знаковым технологическим мероприятием и местом презентации инноваций.

машина
Фото: TASS/ALI HAIDER

— Мы принимаем участие в GITEX более десяти лет подряд. Выставка стала не просто местом для презентации новинок, но еще и уникальной площадкой для встреч с представителями международного делового и технологического сообщества. GITEX Asia пройдет впервые и соберет в Сингапуре тысячи участников со всего мира, включая лидеров отрасли и экспертов, которые смогут узнать о последних тенденциях и достижениях в области технологий, формирующих будущее. Также участники получат новые возможности для взаимодействия, обсуждения потенциальных международных проектов и обмена опытом, — добавил эксперт.

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При этом «Лаборатория Касперского» стала первым в истории GITEX Asia партнером выставки по кибериммунитету, она проведет на площадке собственную конференцию, посвященную современному подходу к кибербезопасности и защите от сложных угроз. Компания намерена показать решения на базе ИИ, сочетающие в себе расширенные возможности протоколов безопасности с защитой корпоративных коммуникаций и облачных активов, а также специализированные решения для защиты промышленности, в том числе MLAD (Machine Learning for Anomaly Detection) — передовой отечественный продукт для обнаружения аномалий в режиме реального времени и предотвращения сбоев на производстве.

технологии
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Представители компании «‎Труконф» (международное название — TrueConf) привезут новые решения в области видео-конференц-связи (ВКС), которые будут представлены в сегменте «5G и телекоммуникации».

Покажем продукты, на которые с 2022 года растет спрос, их нельзя отключить или заблокировать по решению вендора или провайдера. Компания представит в выставочной зоне российскую автономную систему для ВКС с продвинутым корпоративным мессенджером и чат-ботами, интерес к которой за рубежом увеличивается в среднем на 15% от года к году. Помимо этого, покажем новую версию настольных приложений с интерактивными видеофонами, ИИ-возможностями, переработанным интерфейсом и многим другим, — сообщили в пресс-службе организации.

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Как сообщили в VisionLabs, эксперты в области компьютерного зрения, компания представит флагманское решение, созданное для безопасных городов и банков. Разработка позволяет реализовывать высокоточную и оперативную идентификацию человека как в больших клиентских базах, так и в сложных «полевых» условиях. Также планируется показать наработки в области распознавания лиц, силуэтов, автомобилей и других объектов.

голова
Фото: TASS/ALI HAIDER

Для российских вендоров конференция — это быстрый способ оценить специфику региона, непосредственно продемонстрировать свои решения потенциальным заказчикам, а также поучаствовать в бизнес-дискуссиях и встречах с партнерами и клиентами в рамках одной площадки, — добавили в пресс-службе компании.

Среди компаний из стран СНГ Армения представит свой проприетарный технологический движок для игр в формате AR и VR под названием UNIGINE 2 Sim. Также Сербия привезет ИИ-платформу для обеспечения кибербезопасности Seif.ai и платформу для подборки персонализированных подарков Curious Sparrow («Любопытный голубь»).

Как участие в конференции поможет выйти на новые рынки

Участие российских представителей бизнеса в таких мероприятиях помогает им выйти на новые рынки, рассказал IT-эксперт и специалист отдела развития проектно-технического мышления и цифровых видов спорта Московского центра воспитательных практик Кирилл Копытин. По его словам, Азия и Ближний Восток — зоны роста, где российские IT-решения могут найти и заполнить свои ниши. Он убежден, что GITEX Asia выступит платформой для диалога между Азией, Ближним Востоком и остальным миром, особенно на фоне растущего спроса на цифровизацию и устойчивые технологии.

выставка
Фото: Global Look Press/Mahmoud KHALED

— Не менее важен и нетворкинг. Возможность приобрести прямые личные контакты с зарубежными инвесторами и корпорациями. Кроме того, важно и имиджевое позиционирование. Участие в таких масштабных глобальных мероприятиях дает возможность показать, что российские технологии достаточно конкурентоспособны, несмотря на геополитику. Ну и наконец обмен опытом. Россиянам важно изучать передовые глобальные тренды и адаптировать их под российские реалии, — добавил эксперт.

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С этим согласен и директор Межконтинентальной киберспортивной лиги Александр Горбаченко.

— Россияне на таких выставках знакомятся и общаются с потенциальными инвесторами и деловыми партнерами, изучают передовой международный опыт, черпают идеи и вдохновение. А еще показывают, что Россия, вопреки западной пропаганде, это не «бензоколонка с атомной бомбой», а передовая и развитая страна, способная производить сложные высокотехнологичные интеллектуальные продукты с высокой добавленной стоимостью, — добавил он.

общение
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По словам генерального директора «Организации развития видеоигровой индустрии» Василия Овчинникова, тренды в информационной безопасности касаются всех индустрий. Участие в GITEX Asia позволит россиянам показать свои проекты, наладить прямые контакты с партнерами, дистрибьюторами и инвесторами. Особенно это актуально в случае с азиатским рынком — с учетом его масштабов. Прямое общение помогает лучше понять, как локализовать продукт под местную аудиторию, добавил он.

GITEX Asia организована компанией KAOUN International совместно с дубайским всемирным торговым центром (DWTC) при поддержке правительственных агентств Сингапура, таких как Управление экономического развития (EDB) и Агентство информационно-коммуникационных технологий и медиа (IMDA).

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