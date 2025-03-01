Бот всё видит: в России появятся беспилотники-кладовщики с функциями ИИ

Российские ученые из НТИ создали дрон-инвентаризацию — проект контроля склада с помощью беспилотников и искусственного интеллекта . Система позволяет эффективно использовать БПЛА в логистике для мониторинга складских остатков и не имеет прямых аналогов в РФ благодаря запланированным функциям ИИ и компьютерного зрения . Комплекс собирает и передает данные по складским запасам в режиме реального времени и может использоваться на базах любого вида без ограничений по назначению.

Что такое дрон-инвентаризация

Российские инженеры разработали систему инвентаризации складов с помощью квадрокоптеров, оснащенных искусственным интеллектом, которая ускорит этот процесс в 15 раз . Планируется, что комплекс будет собирать и передавать данные для мониторинга остатков в режиме реального времени . Об этом рассказали в пресс-службе НТИ.

— Конфигурация склада с очень узкими проходами помогает оптимизировать пространство, но создает проблемы для традиционных процессов инвентаризации, в которых используется тяжелое оборудование , такое как вилочные погрузчики. Легкие, но мощные беспилотные летательные аппараты могут свободно перемещаться в стесненных пространствах и на высоте, выполняя ежедневные инвентаризационные проверки . Проще говоря, дрон летает по складу и фиксирует, какой товар в какой ячейке находится, и передает данные в систему управления складом, более известную как WMS , — рассказал «Известиям» генеральный директор компании Robot& Глеб Сапунков.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Во время инвентаризации разработанный дрон будет собирать информацию об остатках товаров на складе за счет сканирования штрихкодов . Затем данные будут передаваться на информационную панель для дальнейшей аналитики количества товарных единиц и принятия управленческих решений.

Команда разработчиков создала ПО для навигации внутри зданий на основе искусственного интеллекта и компьютерного зрения , которое впоследствии будет интегрировано с дронами.

По расчетам авторов проекта, отслеживание остатков с помощью дронов происходит более чем в 10 раз быстрее традиционных способов . В результате объем ручного труда на эту задачу уменьшается примерно на 90%, при этом точность этого процесса близка к 100% . В разрезе работы одной сети, которая пользуется складами, это тысячи сэкономленных человеко-часов, отметил Глеб Сапунков.

— Основными потребителями решения должны стать крупные торговые сети, в том числе традиционные продуктовые и строительные ритейлеры, а также маркетплейсы . У команды уже есть договоренность с одним логистическим центром в Сибири, где будет происходить отработка технологии, — пояснил руководитель Robot&.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Он считает внедрение беспилотных аппаратов естественным путем развития складских услуг и отмечает, что использовать технологию можно на складах любых видов без ограничений по назначению хранилища .

В чем плюсы и минусы технологии

Главным вопросом станет расположение станций зарядки и очистки дронов, контроль расположения штрих-кодов, актуальность навигационных данных , ведь большое количество объектов, перемещающихся в трех плоскостях, рано или поздно приведет к столкновениям и авариям, полагает завлабораторией центра компетенций НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» МГТУ Вячеслав Богачев.

Фото: Getty Images/picture alliance

Генеральный директор и основатель компании «Флай Дрон» Никита Данилов считает разработку для логистики перспективной, поскольку она способна заметно улучшить экономическую составляющую производственных процессов на складах. Дроны не устают и не ошибаются, в отличие от людей , так что для инвентаризации это весьма существенно, добавил он. При этом специалист отметил, что похожие разработки уже есть на рынке и они на практике показали свою востребованность и эффективность .

— Проблемы у такого рода проектов есть, но они стандартны для всей беспилотной отрасли. В основном это зависимость от зарубежных производителей отдельных комплектующих беспилотников. Кроме того, в логистике время — это деньги , — добавил Никита Данилов.

Такие разработки очень перспективны, но имеют технические сложности. Ориентация и навигация в замкнутых пространствах складов — это непросто. Полагаться на спутниковую навигацию невозможно как в силу небольших пространств на складе, так и в силу того, что крыша ухудшает качество сигнала . При этом точки RTK (локальные антенны, которые передают поправки для повышения точности) и специальные метки на складе могут обеспечить необходимую точность, считает директор по развитию технологических конкурсов НТИ Up Great Фонда НТИ Юрий Молодых.

— В России подобные услуги не развиты и не внедрены, в мире подобные задачи решаются несколько иначе: системой сканеров, которые установлены на каждом стеллаже и периодически проверяют остатки на полках с последующей передачей информации в базу данных. Это дешевле в производстве, проще в разработке и элементарно в обслуживании , — сказал Вячеслав Богачев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина