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Бот всё видит: в России появятся беспилотники-кладовщики с функциями ИИ

Как проект «дрон-инвентаризация» поможет проводить мониторинг остатков товаров
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Российские ученые из НТИ создали дрон-инвентаризацию — проект контроля склада с помощью беспилотников и искусственного интеллекта. Система позволяет эффективно использовать БПЛА в логистике для мониторинга складских остатков и не имеет прямых аналогов в РФ благодаря запланированным функциям ИИ и компьютерного зрения. Комплекс собирает и передает данные по складским запасам в режиме реального времени и может использоваться на базах любого вида без ограничений по назначению.

Что такое дрон-инвентаризация

Российские инженеры разработали систему инвентаризации складов с помощью квадрокоптеров, оснащенных искусственным интеллектом, которая ускорит этот процесс в 15 раз. Планируется, что комплекс будет собирать и передавать данные для мониторинга остатков в режиме реального времени. Об этом рассказали в пресс-службе НТИ.

Конфигурация склада с очень узкими проходами помогает оптимизировать пространство, но создает проблемы для традиционных процессов инвентаризации, в которых используется тяжелое оборудование, такое как вилочные погрузчики. Легкие, но мощные беспилотные летательные аппараты могут свободно перемещаться в стесненных пространствах и на высоте, выполняя ежедневные инвентаризационные проверки. Проще говоря, дрон летает по складу и фиксирует, какой товар в какой ячейке находится, и передает данные в систему управления складом, более известную как WMS, — рассказал «Известиям» генеральный директор компании Robot& Глеб Сапунков.

Дрон
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Во время инвентаризации разработанный дрон будет собирать информацию об остатках товаров на складе за счет сканирования штрихкодов. Затем данные будут передаваться на информационную панель для дальнейшей аналитики количества товарных единиц и принятия управленческих решений.

Команда разработчиков создала ПО для навигации внутри зданий на основе искусственного интеллекта и компьютерного зрения, которое впоследствии будет интегрировано с дронами.

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По расчетам авторов проекта, отслеживание остатков с помощью дронов происходит более чем в 10 раз быстрее традиционных способов. В результате объем ручного труда на эту задачу уменьшается примерно на 90%, при этом точность этого процесса близка к 100%. В разрезе работы одной сети, которая пользуется складами, это тысячи сэкономленных человеко-часов, отметил Глеб Сапунков.

Основными потребителями решения должны стать крупные торговые сети, в том числе традиционные продуктовые и строительные ритейлеры, а также маркетплейсы. У команды уже есть договоренность с одним логистическим центром в Сибири, где будет происходить отработка технологии, — пояснил руководитель Robot&.

Склад
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Он считает внедрение беспилотных аппаратов естественным путем развития складских услуг и отмечает, что использовать технологию можно на складах любых видов без ограничений по назначению хранилища.

В чем плюсы и минусы технологии

Главным вопросом станет расположение станций зарядки и очистки дронов, контроль расположения штрих-кодов, актуальность навигационных данных, ведь большое количество объектов, перемещающихся в трех плоскостях, рано или поздно приведет к столкновениям и авариям, полагает завлабораторией центра компетенций НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» МГТУ Вячеслав Богачев.

Дрон
Фото: Getty Images/picture alliance

Генеральный директор и основатель компании «Флай Дрон» Никита Данилов считает разработку для логистики перспективной, поскольку она способна заметно улучшить экономическую составляющую производственных процессов на складах. Дроны не устают и не ошибаются, в отличие от людей, так что для инвентаризации это весьма существенно, добавил он. При этом специалист отметил, что похожие разработки уже есть на рынке и они на практике показали свою востребованность и эффективность.

— Проблемы у такого рода проектов есть, но они стандартны для всей беспилотной отрасли. В основном это зависимость от зарубежных производителей отдельных комплектующих беспилотников. Кроме того, в логистике время — это деньги, — добавил Никита Данилов.

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Такие разработки очень перспективны, но имеют технические сложности. Ориентация и навигация в замкнутых пространствах складов — это непросто. Полагаться на спутниковую навигацию невозможно как в силу небольших пространств на складе, так и в силу того, что крыша ухудшает качество сигнала. При этом точки RTK (локальные антенны, которые передают поправки для повышения точности) и специальные метки на складе могут обеспечить необходимую точность, считает директор по развитию технологических конкурсов НТИ Up Great Фонда НТИ Юрий Молодых.

— В России подобные услуги не развиты и не внедрены, в мире подобные задачи решаются несколько иначе: системой сканеров, которые установлены на каждом стеллаже и периодически проверяют остатки на полках с последующей передачей информации в базу данных. Это дешевле в производстве, проще в разработке и элементарно в обслуживании, — сказал Вячеслав Богачев.

Склад
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

По мнению эксперта, беспилотник куда более дисциплинирован, чем человек, и четко выполняет порученные задачи, а главное, делает это быстрее, без обеда и выходных. При этом есть ряд проблем для эксплуатантов новой технологии — закостенелость мышления, наличие бесплатной рабочей силы и нежелание собственников бизнеса тратить деньги на инновации. А также травмоопасность, ведь на складе всё равно присутствуют сотрудники, которые могут пострадать при столкновении с дроном.

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