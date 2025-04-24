Трамп прокомментировал возможную встречу с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп 23 апреля сообщил о том, что вряд ли встретится с президентом России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии, но их контакт может произойти после этой поездки.

«Это возможно, но, скорее всего, нет. Думаю, встреча пройдет после этой поездки», — сказал президент США журналистам в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Кроме того, американский лидер добавил, что в ходе своего визита в Рим на похороны папы римского Франциска планирует много встреч. При этом он уточнил, что не знает, поедет ли туда президент Украины Владимир Зеленский.

«Не знаю. Я не знаю, поедет ли он на похороны папы Римского, но, надеюсь, что он разберется с этим делом», — ответил Трамп на вопрос о возможной встрече с Зеленским в Риме.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 23 апреля сообщил о том, что Путин и Трамп сходятся во мнении, что отказ от диалога является абсурдом. По его словам, встреча президентов должна быть продуктивной, в этом отношении ведется подготовительная работа.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 22 апреля заявила, что американский лидер во время поездки на Ближний Восток с 13 по 16 мая посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).