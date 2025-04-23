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Песков сообщил о схожести взглядов Путина и Трампа на подход к переговорам

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп сходятся во мнении, что отказ от диалога является абсурдом. Об этом 23 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Их объединяет то, что они оба понимают абсурдность отказа от диалога. Их объединяет то, что они готовы решать самые сложные вопросы путем дискуссий», — подчеркнул он в интервью французскому журналу Le Point.

Он отметил, что позиции Путина и Трампа в некоторых вопросах близки, однако это не значит, что они сходятся во всем. Также Песков сообщил, что Россия намерена достичь своих целей на Украине мирным или военным путем.

«Мы с американцами сейчас говорим о мире, а европейцы требуют войны. Мы хотим достичь наших целей», — заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что Путин уважает Трампа и считает его сильным политическим деятелем и сильной личностью. Он заявил, что сейчас ведется подготовительная работа для будущей встречи президентов России и США.

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21 апреля Песков заявил, что в Кремле позитивно оценили позицию США о невозможности вступления Украины в НАТО. Он отметил, что желание Киева вступить в НАТО было одной из первопричин украинского конфликта.

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