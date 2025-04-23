В Белом доме назвали даты визита Трампа в страны Ближнего Востока
Президент США Дональд Трамп в ходе поездки на Ближний Восток с 13 по 16 мая посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. Об этом 22 апреля сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Он (Трамп. — Ред.) посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты с 13 по 16 мая», — сказала она журналистам.
В этот же день Ливитт сообщила, что спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф приедет в Россию на этой неделе для продолжения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.