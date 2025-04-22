Кадровый федрезерв: конфликт между Трампом и главой ФРС может подорвать роль доллара

Если ФРС США действительно в той или иной степени лишится независимости, то инфляция в Америке может разогнаться до 8-10%, а роль доллара в мировой финансовой системе будет значительно подорвана. Впрочем, этот вариант маловероятен: максимально негативный сценарий предусматривает лишь, что нынешний глава Федрезерва Джером Пауэлл уйдет в отставку раньше срока, считают опрошенные «Известиями» экономисты. Накануне конфликт между Пауэллом и Трампом обострился: президент обозвал чиновника «Мистером Слишком Поздно» за неготовность снижать ставку. Американские рынки уже отреагировали падением, а золото взлетело выше $3500 за унцию из-за опасений насчет устойчивости долларовой системы. Что общего в недовольстве центробанками в США и в России — в материале «Известий».

Трамп против ФРС: как развивался конфликт

Американские рынки снова обвалились 21 апреля (в ночь на 22 апреля по мск): основные фондовые индексы Nasdaq, Dow Jones и S&P 500 только за день упали на 2,5%, а за последний месяц снижение составляет в пределах 10%. Так рынки отреагировали на новый виток конфликта между президентом США Дональдом Трампом и главой ФРС Джеромом Пауэллом.

21 апреля Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social пост, в котором назвал Пауэлла «Мистером Слишком Поздно» и «крупным неудачником».

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS/Nathan Howard

Впрочем, нападки на Федрезерв начались гораздо раньше — когда Трамп только стал во второй раз президентом. Например, в разгар рыночной паники из-за тарифов 4 апреля он заявил, что сейчас идеальное время для снижения ставок, усилив давление на ФРС. Затем он публично сообщил, что недоволен Пауэллом. А экономический советник Белого дома Кевин Хассетт заявил: президент Трамп и его команда продолжают изучать возможность увольнения председателя Федерального резерва.

Джером Пауэлл, в свою очередь, негативно высказывался уже о торговой политике США, говоря, что она приводит к хаосу, инфляции и экономическим проблемам.

Может ли ФРС потерять независимость

Независимый статус ФРС закреплен при ее создании в 1913 году — это означает, прежде всего, что исполнительная власть и Конгресс не могут непосредственно вмешиваться в работу Федрезерва, хотя он и подотчетен Конгрессу, пояснила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Однако, как следует из последних заметок в западных СМИ, ответ на юридический вопрос о том, может ли Трамп уволить главу ФРС оказался не так очевиден.

— Дело в том, что прецедентов в истории не было — ни один американский президент не увольнял руководителей ФРС. Учитывая характер прежних действий Трампа, не исключено, что он может пойти «напролом» и проверить, как на решение об увольнении Пауэлла отреагирует судебная система, — предположила Ольга Беленькая.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Вероятность того, что ФРС полностью потеряет независимость, мала, считает макроэкономист Freedom Finance Global Юрий Ичкитидзе. По его словам, Трампу просто необходимо подготовить оправдание, если тарифы приведут к рецессии.

— В таком случае критика Пауэлла, и апелляция к тому, что он опоздал со снижением ставок, будут важным популистским аргументом, чтобы свалить все на него, — полагает Юрий Ичкитидзе.

Президент США вряд ли потерпит фрондирующего главу ФРС рядом, считает независимый эксперт Андрей Бархота. По его мнению, шансы на его смену или усиление ФРС инфлюенсерами от республиканской партии равновелики.

Как конфликт Трампа с Федрезервом подорвет роль доллара

Потеря ФРС независимости в той или иной степени стала бы серьезным шоком для рынков, предупредил Юрий Ичкитидзе. Инфляция может подскочить до 7-10%, если новый председатель Федрезерва соберет команду, которая будет делать то, что хочет Трамп. А в нынешних условиях, инфляция на уровне 5-7% в год уже станет большой проблемой.

Шок для рынков из-за утери независимости ФРС и рост инфляции могут сильно ударить по доллару как по мировой резервной валюте, добавил Юрий Ичкитидзе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Если свобода ФРС подорвется, это будет иметь важные долгосрочные последствия, согласна и Ольга Беленькая из «Финам». Независимость центробанка — это необходимое условие для доверия инвесторов и общества к денежно-кредитной политике, а значит — и к вложениям в эту страну. Сейчас, когда американская экономика перегружена рекордным госдолгом, доверие инвесторов крайне важно для того, чтобы не потерять контроль над стоимостью заимствований, резюмировала эксперт.

— Индекс «американца» к основным мировым валютам с начала года уже потерял около 10%. Уход из долларовых активов и гособлигаций США происходят на фоне роста спроса инвесторов на защитные активы, что крайне необычно. На этом фоне 22 апреля стоимость золота уже превысила $3500 за унцию, — отметила Беленькая.

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

По ее словам, все это может означать, что курс новой администрации США на изоляционизм, односторонние экономические действия по тарифам и разрушение сложившихся международных правил уже приводит к снижению доверия инвесторов к политике Штатов при Трампе. Это может ускорить снижение значимости доллара как мировой валюты — по крайней мере, временное, сказала глава отдела макроэкономического анализа «Финама».

Зачем нужны независимые центробанки

Вопрос независимости центробанков в последние годы поднимается в разных странах мира. Например, долгое время в Турции регулятор был подконтролен правительству Реджепа Тайипа Эрдогана: ставку держали низкой, несмотря на зашкаливавшую в стране инфляцию. Однако в 2023 году в ЦБ пришла новая глава, первая женщина на этом посту в стране, Хафизе Гайе Эркан: ей президент позволил проводить независимую политику. Ставка выросла с 8,5% до 45% годовых, а рост цен стал наконец замедляться.

Заявления о том, что Центробанк следует сделать зависимым от правительства, звучат и в России. Такие законопроекты депутаты внесли в Госдуму в декабре 2024-го, когда ожидалось, что регулятор поднимет ставку до рекордных 25% (тогда этого так и не произошло). Затем стало известно, что правительство РФ эти инициативы не поддержало.

— Достоинства независимости центробанков связаны с возможностью проводить непопулярные, но эффективные меры при отсутствии консенсус-поддержки со стороны исполнительной власти. Недостатки обусловлены существованием некоего мандата на длительную несменяемость руководства ЦБ, — пояснил Андрей Бархота.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Принцип независимости часто оборачивается проциклическим воздействием денежно-кредитной политики: в период спада экономика замедляется сильнее, нежели в случае бездействия центральных банков.

— В США ФРС играет гораздо более важную роль в экономической политике чем ЦБ в РФ. Сейчас в Штатах давление на главу центробанка оказывает президент, а это совершенно другой уровень конфликта, чем в РФ, когда давление оказывали отдельные чиновники, руководители партий, госкорпораций. И у нас пик критики регулятора, вроде бы, уже прошел, — пояснил разницу Юрий Ичкитидзе из Freedom Finance Global.

В России снижение независимости ФРС будет восприниматься с опасениями, поскольку принципы работы Банка России во многом идеологически опирались на архитектуру Федрезерва, резюмировал Андрей Бархота. Впрочем, принцип «коня на переправе не меняют» может остаться главенствующим, и расстановка сил в монетарных властях РФ не претерпит кардинальных изменений.