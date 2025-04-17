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Вечная ценность: мировые ЦБ спешно закупают золото перед вводом пошлин

Тем не менее возвращения привязки валют к драгметаллу пока не ожидается
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Цена на золото в последние дни пробила еще одну психологически важную отметку — $3200 за унцию. Стремительный рост котировок драгоценного металла произошел на фоне введения тарифов Трампа, что погрузило мировые финансовые рынки в панику. В значительной степени этот скачок — продукт спекуляции, но за более долгосрочным ростом золота скрываются вполне фундаментальные факторы. Более того, в новых условиях, на фоне снижения доверия инвесторов к доллару, потенциал металла только увеличивается. Не приведет ли быстрый рост популярности актива к новой итерации международного золотого стандарта, разбирались «Известия».

Рекорд, еще рекорд

Введенные Дональдом Трампом пошлины обрушили большинство мировых финансовых рынков. Исключением стало золото, где с начала года рост показал $600 за унцию, или свыше 20%. После «дня освобождения» 2 апреля металл немного снизился, до $3000 — инвесторы фиксировали прибыль, — а затем снова взлетел более чем на $200, установив очередной исторический максимум. Очевидно, что в ситуации неопределенности на валютном рынке золото чувствует себя отлично. Спекулянты явно ставят на его рост.

Флаг

Президент США Дональд Трамп

Фото: REUTERS/Carlos Barria

Более длительный период, однако, показывает, что скачок цен и объем покупок золота не имеет никакого отношения к спекуляциям, хотя последние могут временно завысить или занизить его стоимость. За последние пять лет цена драгоценного металла удвоилась, а за последние 20 — выросла в 6,5 раза. Конечно, эти показатели не сравнить со взлетом некоторых акций (например, в сфере высоких технологий), но золото в первую очередь не о быстром заработке, а о сохранении своих средств. Каждый раз скачки в его стоимости происходили на фоне каких-то крупных событий, имевших решающее значение для мировой экономики: глобальный финансовый кризис 2008 года, пандемия и последовавшие за нею геополитические потрясения и, наконец, нынешняя война пошлин.

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Главным драйвером роста золота в этом долгосрочном измерении являются центробанки. Если в 1990–2000-е они продавали золото, то затем перешли на чистые покупки. Центробанки разных стран мира покупают золота больше, чем продают на протяжении уже 15 лет подряд. При этом в последние три года спрос национальных регуляторов на золото превысил 1 тыс. т ежегодно. Что интересно, лидером в 2024 году стали не Россия, Китай или даже Турция (традиционные покупатели золота), а Польша, чей ЦБ приобрел 90 т драгметалла. Для сравнения: Народный банк Китая приобрел 44 т, а запасы Банка России за прошлый год не изменились.

Золото
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

В начале 2025 года тренд продолжился. В феврале центробанки вновь купили больше, чем продали: такая картина, в принципе, наблюдалась стабильно с начала 2022 года, за исключением всего трех месяцев весной 2023-го и декабря 2024 года. Вновь список возглавила Польша, купившая сразу 29 т золота (для Польши это очень много, учитывая, что ее суммарные запасы составляют около 480 т), с большим отрывом за нею последовали Китай и Турция. Среди других покупателей — весьма разношерстная группа, включающая в себя Иорданию, Катар и Чехию.

Отметим, что всё это происходило еще до введения пошлин (некоторые действия были предприняты в адрес Китая, Канады и Мексики, но и только). Логично было ожидать, что после анонса администрации Трампа эти закупки только вырастут. Аналитики Bank of America считают, что центробанки развивающихся стран должны увеличить долю золота в своих резервах с нынешних 10 до 30% (сейчас разве что Россия выполняет эти условия, да и то если считать фактические резервы без учета замороженных на Западе), а инвестбанк Goldman Sachs прогнозирует, что цены на золото вырастут до $3700 до конца текущего года и до $4000 к середине 2026-го.

Надежность, ликвидность и доходность

Будут ли центробанки ударно скупать золото на фоне неурядиц с глобализацией и ростом пошлин? Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах считает, что наращивание золотых запасов пока вызывает вопросы в плане целесообразности.

— Основных требований к резервам три: надежность, ликвидность и доходность. Золото ликвидно, но вот с надежностью (стабильностью цены) значительно хуже. А доходность зависит от выбранного временного отрезка — золото исправно падало все нулевые годы и стало дорожать в пандемию и после, когда мир залили дешевые деньги. Несмотря на века бытования «всеобщим эквивалентом», сейчас золото — просто биржевой товар, хотя и хорошо хранимый. Россия нарастила золотой запас скорее по необходимости — краткосрочно это оказалось выгодно и доходно, но на более длинных отрезках перспективы не очевидны, — считает эксперт.

Банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Но по факту «золотая лихорадка» сейчас охватила всех, и рост закупок практически неизбежен. Как отмечает аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко, согласно последнему обзору Всемирного совета по золоту, более 80% опрошенных WGC респондентов из числа регуляторов ожидают увеличения резервов в золоте на 12-месячном временном отрезке.

— Большая часть респондентов в качестве аргументов наращивания резервов считает, что главными причинами являются отсутствие в активе риска дефолта, роль актива-защитника во время кризиса, историческая позиция центрального банка, а также высокая ликвидность и роль золота в качестве актива, хеджирующего от инфляции. Сейчас же спрос на американские государственные бумаги как защитный актив падает, и его место вполне может занять золото, — комментирует собеседник.

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Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов уверен, что стоит ожидать сохранения повышенного спроса на драгметалл в ближайшее время. Эти покупки будут происходить из-за острой геополитической ситуации, снижения спроса на доллар, а также стремления защититься от инфляции, которая по-прежнему никуда не ушла.

курс
Фото: ТАСС/Сергей Елагин

— Однако темпы закупки золота в 2024 году были рекордными. Часть потребностей уже удовлетворена, а металл находится на историческом максимуме, — отметил он.

Палеоконсерваторы и динозавры

Взрывной рост золота привел к усилению разговоров о том, что период гегемонии доллара как основной резервной валюты завершается и не исключена возможность возвращения к Бреттон-Вудской системе, существовавшей в мировых финансах до 1971 года (когда президент США Ричард Никсон отвязал доллар от золота). Тем не менее пока эксперты считают подобное развитие событий не вполне реальным: слишком уж удобна текущая система для купирования кризисов.

— Это маловероятно, у существующей системы с возможностью «залить» любой кризис деньгами слишком много бенефициаров, — считает Антон Табах. — Долговая нагрузка крупнейших экономик — аргумент скорее против золотого стандарта в каком-то виде, ибо не позволит избавиться от долга через инфляцию. Такие идеи сейчас продвигают совсем палеоконсерваторы и динозавры, поэтому вряд ли будут реализованы. Что касается надежности и популярности, для золота и 50 лет (срок жизни существующей пост-Бреттон-Вудской финансовой системы) — срок короткий, надо мыслить столетиями.

Слиток
Фото: РИА Новости/Игорь Егоров

По словам Дудченко, плавающие курсы позволяют системе лучше адаптироваться к внешним потрясениям, не расходуя золотых резервов. Такой курс сложнее «атаковать» при помощи спекулятивных операций.

— В текущих условиях плавающие курсы могут снижать зависимость от доллара США. Вспомним, что в настоящее время США обладают самым крупным резервом в золоте. Наконец, существует так называемая трилемма денежно-кредитной политики, согласно которой невозможно одновременно достичь фиксированного обменного курса, свободного движения капитала и независимой денежной политики, например, невозможно находиться в системе золотого стандарта и проводить при этом контрциклическую ДКП при наличии свободного движения капитала. То есть иметь в стране фиксированный обменный курс просто невыгодно, — заключил он.

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