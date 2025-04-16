Срок изобилия: ЦБ вдвое нарастит выпуск инвестиционных монет в 2026 году

Банк России хочет вдвое увеличить выпуск инвестиционных монет на фоне рекордных цен на золото. В 2026-м в планах регулятора продать 2 млн штук, тогда как в этом году — 1 млн, выяснили «Известия». В крупнейших банках подтвердили: среди покупателей растет спрос на такой инструмент сбережений. Особенно в ситуации, когда фондовый рынок падает, доллар волатилен, а вложения в недвижимость начинаются с крупных сумм. Что будет с ценами на золото и в чем плюсы и минусы вложений в инвестмонеты — в материале «Известий».

Зачем покупать инвестиционные монеты

Банк России в следующем году планирует увеличить выпуск инвестиционных монет. Совокупный тираж составит до 2 млн штук. Речь идет о монете «Георгий Победоносец»: эмитировать собираются до 1 млн серебряных и до 1 млн золотых штук, следует из статистики регулятора, которую изучили «Известия».

— Предельные тиражи на 2026-й увеличены с учетом спроса со стороны российских распространителей (банки и специализированные магазины. — Ред.) на протяжении последних лет. Это дает возможность оперативно реагировать на возникающие колебания потребительского спроса на монеты, — сообщили «Известиям» в Банке России.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Для сравнения, в 2025-м ЦБ выпустит вдвое меньше монет — до 1 млн. В 2024-м, 2023-м и 2022-м общий тираж составил 900 тыс., 1,2 млн и 905 тыс. штук соответственно. То есть в 2026 году показатель может стать рекордным по крайней мере за пять лет.

В 2024-м россияне приобрели максимальный объем золота с 2013 года, следует из отчета Всемирного совета по золоту (World Gold Council). Речь здесь не только про инвестиционные монеты, но и про ювелирные изделия и слитки. Всего они купили 75,6 т драгметалла. Это на 6,2% больше по сравнению с 2023-м.

Фото: TASS/DPA/Sven Hoppe

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе банка «Зенит», среди клиентов есть спрос на золотые монеты «Георгий Победоносец» номиналом в 50 рублей. Однако заинтересованность в серебряной инвестмонете «Георгий Победоносец» низкая, поэтому нет целесообразности расширять ее тираж, уточнили там.

В пресс-службе ПСБ подчеркнули, что спрос на золотые инвестмонеты вырос в марте – апреле 2025-го. За последние 1,5 месяца розничные клиенты банка приобрели порядка 10 тыс. монет, а за весь 2024 год — свыше 80 тыс. Связано это с тем, что только за последний месяц драгметалл на мировых рынках подорожал на 8%, до $3220 за унцию — на фоне нестабильности из-за торговых войн.

Фото: РИА Новости/пресс-служба Банка России

Кроме того, в банке «Дом.РФ» уточнили, что спрос на монеты обычно повышается в преддверии праздников — к Новому году, 23 Февраля, 8 Марта — или к памятным для клиентов датам. Чаще всего граждане выбирают их в качестве сувенирной продукции, а котируются — наиболее ликвидные, такие как «Георгий Победоносец» и «Сеятель» 999-й пробы. Также в инвестцелях приобретают стандартные золотые слитки, уточнили в кредитной организации.

— Инвестиционные монеты — это альтернатива банковским депозитам. Скорее всего, ЦБ начнет снижение ключевой в этом году, из-за этого доходность вкладов уже начала уменьшаться только на ожидании начала этого цикла. У людей сейчас заканчиваются сроки банковских депозитов, открытых под 21–22% годовых, и пролонгировать их под меньшие проценты многие не станут. Из-за этого граждане начнут искать альтернативные варианты, спрос на инвестиционное золото в России увеличивается, — полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Эксперт добавил: чем больше снизят ставки, тем активнее будет перераспределяться потребительский спрос с банковских вкладов на инвестиционное золото. Прогнозируя это заранее, регулятор увеличивает тираж.

Как и где продают инвестиционные монеты

Инвестиционные монеты покупают через банки, участвующие в программе ЦБ, в специализированных магазинах или у официальных дилеров, отметил Владимир Чернов. По последним данным, регулятор заключил соглашения по распространению со 140 организациями.

Их рекомендуется хранить в сейфе или банковской ячейке, чтобы избежать повреждений или кражи. Для коллекционных монет важно сохранять упаковку и сертификат. Тем не менее если потерять саму монету, то можно лишиться и сбережений — Центробанк не будет ее восстанавливать или компенсировать стоимость даже при наличии подтверждения владения, уточнил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов. Однако ее можно застраховать.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Стоимость инвестмонеты варьируется — это зависит от драгметалла и редкости изделия. Например, серебряный «Георгий Победоносец» (31,1 г) стоит около 4,5 тыс. рублей, а золотой — такой же массы — «перешагнул» отметку в 300 тыс.

Монеты могут сильно обгонять сами драгметаллы по стоимости, примерно на 25–30%, отметил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований Президентской академии Александр Абрамов. В частности, «Георгий Победоносец», содержащий 7,78 г чистого золота, стоит около 92 тыс. рублей, тогда как аналогичный по весу и металлу слиток обойдется примерно на треть дешевле.

Во что лучше вкладываться в 2025 году

В условиях антироссийских санкций, а также нового витка торговых войн вкладываться в иностранную валюту стало не так выгодно, поскольку она слишком волатильна. Например, по данным ЦБ, с начала 2025 года рубль окреп почти на 20% — до 82,7 руб./$.

Также слишком непредсказуем и фондовый рынок — он имеет хороший потенциал роста при смягчении санкций, однако в противном случае может остаться под давлением, считает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Только с начала года индекс Мосбиржи сначала подскочил на 20% (до 3370 п. в конце февраля), а потом упал до январских значений (2800 п.).

Инвестиции в недвижимость, в свою очередь, практически всегда на длительном промежутке времени опережают инфляцию и доходности банковских вкладов, добавил Владимир Чернов. Однако недвижимость резко выросла в цене, и накопить на покупку довольно сложно. А банки задирают первоначальный взнос до 30% от стоимости жилья.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Поэтому сейчас гражданам выгоднее вкладываться в драгметаллы и инвестиционные монеты. В частности, цены на золото находятся вблизи исторических максимумов в $3200 за унцию на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг американских внешнеторговых пошлин. Как писали ранее «Известия», дальше котировки, скорее всего, продолжат рост — до $3400 за унцию.

Сейчас золото выглядит как наиболее быстрорастущий актив из-за торговых войн, пояснил независимый эксперт Андрей Бархота. Тем не менее тренд может развернуться на горизонте 6–18 месяцев за счет возвращения капитала в рисковые активы.

Слитковое золото выгоднее приобретать для долгосрочных инвестиций и крупных вложений, подчеркнул профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Гордиенко. Помимо этого, продолжил он, его проще хранить и продать в крупных объемах через специализированные банковские сервисы. Небольшие краткосрочные вложения могут обеспечить инвестмонеты. Впрочем, со временем они приобретают коллекционную стоимость.