Эксперты спрогнозировали рост рынка сбережений в России

По итогам первого полугодия портфель привлеченных средств физлиц на рынке сбережений в РФ может вырасти на 6,1%, до 61 трлн рублей. Это следует из прогноза ВТБ, с которым ознакомились «Известия» 24 апреля. Эксперты полагают, что во втором полугодии темп роста традиционно будет выше, в результате чего портфель превысит 69 трлн рублей на конец года, показав совокупный прирост за год на 20%.

В 2024 году темп прироста рынка составил 28%, отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

По его словам, основным фактором роста рынка остается привлечение в национальной валюте. По итогам первого полугодия рублевый портфель сбережений в России вырастет до 57,5 трлн (+7,1%), а за год — практически до 65 трлн (+21%). В апреле общерыночный объем рублевых пассивов может увеличиться на 850–880 млрд рублей и дойти до отметки 55,5 трлн. С начала года рост составит около 1,8 трлн рублей (+3,5%).

«Несмотря на корректировку ставок по вкладам и накопительным счетам, россияне продолжают активно копить, а не тратить. Мы пересмотрели свой прогноз по объемам рынка в большую сторону до конца года: теперь оцениваем его в 69 трлн (ранее ожидали 68 трлн) [рублей]. Даже в случае поступательного снижения ключевой ставки во второй половине этого года быстрого возврата к потребительской модели поведения не случится», — уточнил Горшков.

Он добавил, что вкладчики будут дожидаться окончания срока депозита, многие из которых открыты на длительный период. Кроме того, для крупных покупок ставки по розничным кредитам остаются заградительными.

«И самое главное: двузначные ставки по вкладам с большой вероятностью сохранятся еще долго, вплоть до рубежа 2026–2027 годов. Это значит, что розничные клиенты, уже научившиеся планировать свои доходы с учетом процентов по вкладам, будут и дальше использовать их для финансирования своей активности», — заключил Горшков.

Ранее, 23 апреля, заместитель президента — председателя правления Почта Банка Алексей Охорзин предположил, что к лету ставки по среднесрочным вкладам в кредитных организациях опустятся ниже 20% годовых. Он также рассказал, что оптимальным сочетанием срока и доходности, а также способом защиты денег от инфляции являются вклады на шесть или девять месяцев.