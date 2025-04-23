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Эксперт спрогнозировал снижение ставок по среднесрочным вкладам

Эксперт Охорзин: к лету ставки по среднесрочным вкладам опустятся ниже 20%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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К лету ставки по среднесрочным вкладам в кредитных организациях опустятся ниже 20% годовых, поделились с «Известиями» прогнозами в Почта Банке 23 апреля.

В преддверии заседания Центробанка (ЦБ) РФ по ключевой ставке многие банки снизили доходности по вкладам. Пока еще можно разместить средства на шесть и девять месяцев под 20% годовых, но к лету, вероятно, уровень установится на 19–19,5% годовых, предположил заместитель президента – председателя правления Почта Банка Алексей Охорзин.

По его словам, оптимальным сочетанием срока и доходности, а также по способом защиты денег от инфляции являются вклады на шесть или девять месяцев.

Говоря о кредитовании, он отметил, что на рынке продолжается период охлаждения. Некоторые финансовые игроки начали снижение ставок на заемные средства, но они находятся еще на достаточно высоком уровне. По оценке банка, такая тенденция сохранится как минимум до осени.

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«Сейчас рынок находится в ожидании сигналов смягчения денежно-кредитной политики. Несмотря на значительное укрепление рубля и замедление инфляции, целевой уровень еще не достигнут. Начало снижения ключевой ставки можно прогнозировать не раньше июньского заседания ЦБ. Принятые регулятором меры в целом оказывают положительный эффект на динамику инфляции, но для всесторонней оценки должно пройти как минимум несколько месяцев», — заключил Охорзин.

Очередное заседании совета директоров ЦБ пройдет 25 апреля. Заместитель председателя правления СДМ-Банка, начальник казначейства Эдуард Лушин 21 апреля выразил мнение, что регулятор оставит ключевую ставку неизменной.

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