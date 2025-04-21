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Эксперт спрогнозировал сохранение ключевой ставки ЦБ на ближайшем заседании

Эксперт Лушин: на заседании ЦБ РФ 25 апреля ожидается сохранение ключевой ставки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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На ближайшем заседании совета директоров Банка России, которое пройдет 25 апреля, ключевая ставка, скорее всего, останется неизменной, рассказал «Известиям» 21 апреля заместитель председателя правления СДМ-Банка, начальник казначейства Эдуард Лушин.

«Мы ожидаем сохранения ключевой ставки и незначительные изменения в тексте решения. Центробанк неоднократно давал понять, что будет сохранять жесткие денежно-кредитные условия, чтобы убедиться в устойчивости снижения инфляции. Регулятор продолжит сдерживать экономическую активность, пока не будет уверен в движении инфляции к целевым показателям», — объяснил он.

По мнению эксперта, в 2025 году на ситуацию повлияло неожиданное укрепление рубля, что замедлило рост цен на импортные товары.

«Также сыграло роль охлаждение потребительского спроса, рост сбережений и меры регулятора по ограничению кредитования, включая ипотеку, автокредиты и потребительские займы», — пояснил он.

Кроме того, несмотря на замедление инфляции, Банк России сохраняет осторожность.

«Центробанк не спешит с понижением ставки и предупреждает, что при появлении проинфляционных факторов может даже рассмотреть ее повышение», — подытожил Лушин.

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Ранее, 21 марта, регулятор принял решение сохранить текущий уровень ключевой ставки в 21%. В ЦБ отметили, что рост внутреннего спроса по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. По прогнозу Банка России с учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2025 году инфляция снизится до 7–8%, вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на целевом уровне в дальнейшем.

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