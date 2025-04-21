Эксперт спрогнозировал сохранение ключевой ставки ЦБ на ближайшем заседании

На ближайшем заседании совета директоров Банка России, которое пройдет 25 апреля, ключевая ставка, скорее всего, останется неизменной, рассказал «Известиям» 21 апреля заместитель председателя правления СДМ-Банка, начальник казначейства Эдуард Лушин.

«Мы ожидаем сохранения ключевой ставки и незначительные изменения в тексте решения. Центробанк неоднократно давал понять, что будет сохранять жесткие денежно-кредитные условия, чтобы убедиться в устойчивости снижения инфляции. Регулятор продолжит сдерживать экономическую активность, пока не будет уверен в движении инфляции к целевым показателям», — объяснил он.

По мнению эксперта, в 2025 году на ситуацию повлияло неожиданное укрепление рубля, что замедлило рост цен на импортные товары.

«Также сыграло роль охлаждение потребительского спроса, рост сбережений и меры регулятора по ограничению кредитования, включая ипотеку, автокредиты и потребительские займы», — пояснил он.

Кроме того, несмотря на замедление инфляции, Банк России сохраняет осторожность.

«Центробанк не спешит с понижением ставки и предупреждает, что при появлении проинфляционных факторов может даже рассмотреть ее повышение», — подытожил Лушин.

Ранее, 21 марта, регулятор принял решение сохранить текущий уровень ключевой ставки в 21%. В ЦБ отметили, что рост внутреннего спроса по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. По прогнозу Банка России с учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2025 году инфляция снизится до 7–8%, вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на целевом уровне в дальнейшем.