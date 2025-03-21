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Центробанк РФ оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Центральный банк (ЦБ) РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Об этом 21 марта сообщили в пресс-службе регулятора.

«Совет директоров Банка России 21 марта 2025 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых», — говорится в публикации на сайте.

Уточняется, что если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, то банк рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7,0–8,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

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17 марта заместитель президента — председателя правления Почта Банка Алексей Охорзин рассказал, что на фоне замедления темпов инфляции и кредитования Центральный банк России может рассмотреть возможность снижения ключевой ставки уже в апреле 2025 года.

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