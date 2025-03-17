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Россиянам рассказали о возможном снижении ключевой ставки ЦБ в апреле 2025 года

Эксперт Охорзин: возможное снижение ключевой ставки ЦБ ожидается в апреле 2025 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На фоне замедления темпов инфляции и кредитования Центральный банк России может рассмотреть возможность снижения ключевой ставки уже в апреле 2025 года. Об этом рассказал «Известиям» 17 марта заместитель президента — председателя правления Почта Банка Алексей Охорзин.

«На ближайшем заседании ЦБ с большей вероятностью оставит ключевую ставку на уровне 21%. Регулятор занял выжидательную позицию и, скорее всего, сохранит жесткую денежно-кредитную политику еще на месяц. Однако в апреле 2025 года возможен пересмотр ключевой ставки в сторону понижения», — отметил Охорзин.

Эксперт пояснил, что весенний период менее подвержен сезонности бюджетных потоков по сравнению с декабрем – февралем, что делает его более подходящим для смягчения монетарной политики. Однако он подчеркнул, что сохранение ключевой ставки на текущем уровне не гарантирует стабильности условий по сберегательным продуктам.

«За последнюю неделю многие банки уже снизили доходность по вкладам. Пик ставок, установленных в декабре 2024 года в ожидании ключевой ставки в 25%, пройден. Если поступит сигнал о смягчении денежно-кредитной политики, доходность может уйти ниже 20%. Поэтому, если есть свободные средства, лучше уже сегодня разместить их в привычные инструменты сбережения, такие как вклады», — посоветовал эксперт.

Что касается кредитного рынка, то, по словам специалиста, прогнозируется его дальнейшее охлаждение.

«Ставки по кредитам пока останутся на высоком уровне, но на получение заемных средств будут влиять и другие факторы. Например, с апреля ЦБ может ввести для банков и микрофинансовых организаций макропруденциальные лимиты в ипотеке и автокредитовании. В результате заемщикам с высокой долговой нагрузкой будет сложнее получить кредит», — подытожил Охорзин.

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Ранее, 7 марта, главный экономист «Эйлер Аналитические технологии» Елена Ахмедова предположила в разговоре с «Известиями», что ЦБ РФ может снизить ключевую ставку до 19% к концу 2025 года. В то же время эксперт отметила, что с точки зрения макроданных поводов для скорого и стремительного смягчения ДКП нет.

До этого, 14 февраля, совет директоров ЦБ РФ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Регулятор отметил, что текущее инфляционное давление остается высоким, а рост внутреннего спроса опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем в Центробанке обратили внимание на то, что более выраженным стало охлаждение кредитной активности, выросла склонность россиян к сбережению.

В ЦБ добавили, что достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 2026 году.

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