Полностью импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре

Третий полностью импортозамещенный российский опытный образец самолета Superjet (SJ-100) с отечественными системами и двигателем ПД-8 совершил свой первый полет в Комсомольске-на-Амуре. Об этом 23 апреля сообщили на сайте пресс-службы госкорпорации «Ростех».

«Третий опытный образец самолета Superjet присоединился к программе летных испытаний. Полностью импортозамещенный лайнер разработки ПАО «Яковлев» (входит в ОАК Госкорпорации Ростех) совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре», — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что в ходе полета была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, в том числе и двигателя. По словам директора госкорпорации Владимира Артякова, программа по импортозамещению самолета находится на «финишной прямой».

«На лайнере заменили порядка 40 импортных систем и агрегатов, включая важнейший компонент — двигатели. Сегодня совершила первый полет уже третья опытная машина», — заявил Артяков.

Кроме того, генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») Вадим Бадеха отметил, что данное российское воздушное судно укрепит технологическую независимость страны. По его словам, сертификационные испытания SJ-100 закончатся к 2026 году. После этого начнутся поставки самолетов авиакомпаниям.

Госкорпорация «Ростех» 17 апреля опровергла данные о том, что сертификация импортозамещенного Superjet переносится на март 2026 года по причине задержки сертификации российского двигателя ПД-8. Там отметили, что предприятие работает в рамках запланированных сроков и в 2026 году планирует начать поставки самолетов в авиакомпании. Сертификация двигателя, как и прежде, запланирована на осень 2025 года.

В пресс-службе ОАК 13 апреля сообщили, что опытный образец самолета Superjet в ходе полета преодолел практический потолок своей высоты в 12,2 тыс. м.