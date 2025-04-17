«Ростех» анонсировал начало поставок SJ-100 в 2026 году

Госкорпорация «Ростех» опровергла данные о том, что сертификация импортозамещенного «Суперджета» (SJ-100) переносится на март 2026 года по причине задержки сертификации российского двигателя ПД-8, на этот срок запланирована передача воздушных судов этой модели эксплуатантам. Об этом сообщили 17 апреля в Telegram-канале корпорации.

«Информация не соответствует действительности <…> Мы идем в рамках запланированных сроков. В 2026 году планируется начало поставок самолетов в авиакомпании», — говорится в сообщении.

Так, сертификация двигателя, как и прежде, запланирована на осень текущего года, уточнили в пресс-службе.

Ранее, 17 марта, сообщалось, что российский опытный образец самолета Superjet (SJ-100) совершил первый полет с отечественными двигателями ПД-8. Уточнялось, что двигатели показали стабильную работу.