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Самолет Superjet с российскими двигателями ПД-8 совершил первый полет
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Самолет Superjet с российскими двигателями ПД-8 совершил первый полет

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Фото: пресс-служба «Ростех»
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Российский опытный образец самолета Superjet (SJ-100) совершил первый полет с отечественными двигателями ПД-8. Об этом 17 марта сообщили в пресс-службе государственной корпорации «Ростех».

«Самолет находился в воздухе около 40 минут, достиг скорости 500 км/ч и высоты до 3 тыс. м. После приземления командир экипажа сообщил, что полетное задание выполнено в полном объеме», — говорится в публикации.

Также в пресс-службе уточнили, что в полете проводилась оценка газодинамической устойчивости российских двигателей ПД-8 на постоянных и переменных режимах. Двигатели показали стабильную работу.

«Сегодняшний полет подтверждает правильность наших инженерных расчетов и высокую готовность судна. Проект реализуется в очень сжатые по меркам мирового авиастроения сроки. После 2022 года «Суперджет» приходится фактически пересобирать заново», — приводит пресс-служба слова главы Ростеха Сергея Чемезова.

Он также добавил, что в апреле к сертификационным летным испытаниям присоединится еще один полностью российский борт с двигателями ПД-8.

До конца марта планируется передать еще два опытных двигателя ПД-8 для проведения летных испытаний. Получение сертификата на двигатель этого типа запланировано на осень 2025 года.

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11 февраля в «Ростехе» сообщили, что первые двигатели ПД-8 переданы для летных испытаний регионального пассажирского самолета Sukhoi Superjet (SJ) 100. До этого, 5 февраля, компания «Ростех» представила авиадвигатель ПД-8 для лайнера SJ-100 на национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2025 в Москве.

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