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В Белом доме сообщили о 18 торговых предложениях после введения пошлин США

Пресс-секретарь Белого дома: США получили 18 предложений после введения пошлин
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Фото: Global Look Press/Federico Gambarini
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США после введения пошлин получили уже 18 торговых предложений. Об этом 22 апреля заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, у администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на неделе запланированы переговоры с еще 34 странами.

«Наблюдается значительный прогресс в переговорах, нашей команде по торговым переговорам поступило уже 18 конкретных предложений. Только на этой неделе у команды запланированы встречи с представителями 34 стран», — сказала она во время брифинга.

Также Ливитт отметила, что переговоры между США и Китаем продолжаются.

«Президент и администрация готовят почву для заключения сделки. Процесс движется в правильном направлении», — уточнила она.

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время визита в Индии 22 апреля заявил, что Вашингтон ищет торговых партнеров, которые разделяют принципы справедливости и национальных интересов. По его словам, Трамп стремится восстановить баланс мировой торговли.

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