В Белом доме сообщили о 18 торговых предложениях после введения пошлин США
США после введения пошлин получили уже 18 торговых предложений. Об этом 22 апреля заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
По ее словам, у администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на неделе запланированы переговоры с еще 34 странами.
«Наблюдается значительный прогресс в переговорах, нашей команде по торговым переговорам поступило уже 18 конкретных предложений. Только на этой неделе у команды запланированы встречи с представителями 34 стран», — сказала она во время брифинга.
Также Ливитт отметила, что переговоры между США и Китаем продолжаются.
«Президент и администрация готовят почву для заключения сделки. Процесс движется в правильном направлении», — уточнила она.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время визита в Индии 22 апреля заявил, что Вашингтон ищет торговых партнеров, которые разделяют принципы справедливости и национальных интересов. По его словам, Трамп стремится восстановить баланс мировой торговли.