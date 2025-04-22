Вэнс указал на поиск США торговых партнеров с принципами справедливости

Вашингтон ищет торговых партнеров, которые разделяют принципы справедливости и национальных интересов. Об этом 22 апреля заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая во время визита в Индии.

«Наша администрация ищет торговых партнеров на основе справедливости и общих национальных интересов», — рассказал он.

По его словам, США открыты к сотрудничеству с теми, кто уважает своих сотрудников, а также не занижает заработную плату ради увеличения показателя экспорта. Вашингтону необходимы партнеры, которые готовы вместе с Соединенными Штатами выпускать продукцию, а не просто становиться транзитной зоной для товаров других стран.

«Критики нападают на президента [США Дональда] Трампа, за то, что он начал торговую войну в попытке вернуть рабочие места в прошлом, но <...> он стремится восстановить баланс мировой торговли, чтобы США с такими друзьями, как Индия, могли построить будущее, достойное всех наших людей вместе», — отметил Вэнс.

В рамках своего визита в Нью-Дели он сообщил, что, несмотря на ложность идеи об экономической интеграции через единообразие, некоторые лидеры Запада стремятся сделать мир унифицированным любой ценой.

В этот же день председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны выстраиваются в очередь, чтобы сотрудничать с Европейским союзом (ЕС). Согласно информации Politico, заявление политика связано с торговыми пошлинами, введенными президентом США Дональдом Трампом.