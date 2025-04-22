Фон дер Ляйен заявила об очередях из желающих работать с ЕС
Страны выстраиваются в очередь, чтобы сотрудничать с Европейским союзом. Об этом 22 апреля заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
«В условиях всё более непредсказуемой глобальной обстановки страны выстраиваются в очередь, чтобы работать с нами», — приводит слова фон дер Ляйен газета Politico.
Она отметила, что в течение последних недель общалась с лидерами Исландии, Новой Зеландии, Малайзии, Филиппин, Канады, Индии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), которые находятся в поиске «сильных, надежных партнеров».
По данным издания, заявление главы ЕК связано с торговыми пошлинами, введенными президентом США Дональдом Трампом. Фон дер Ляйен подчеркнула, что в настоящее время миропорядок меняется сильнее, «чем когда-либо после окончания холодной войны».
Ранее, 15 апреля, фон дер Ляйен, отвечая на вопрос о возможном лидерстве ЕС в западном мире, заявила об исчезновении Запада в привычном понимании. При этом она утверждает, что Евросоюзу нужны существенные изменения, чтобы он имел большое значение в формировании нового миропорядка. По мнению главы ЕК, объединению нужно развиваться в оборонной сфере и повышать свою конкурентоспособность.