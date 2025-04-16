Фон дер Ляйен заявила об исчезновении Запада в привычном понимании
Запад в привычном понимании исчез. Такое заявление во вторник, 15 апреля, сделала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
«Запада, каким мы его знали, больше не существует», — сказала она в интервью Zeit.
Таким образом председатель ЕК ответила на вопрос о возможном лидерстве Евросоюза (ЕС) в западном мире.
Она отметила, что в настоящее время ей приходится вести большое количество переговоров с лидерами разных стран и правительств со всего мира.
При этом фон дер Ляйен утверждает, что Евросоюзу нужны существенные изменения, чтобы он сумел иметь большое значение в формировании нового миропорядка. По ее мнению, объединению нужно развиваться в оборонной сфере и повышать свою конкурентоспособность.
Кроме того, глава ЕК добавила, что верит в сохранение дружелюбных отношений между США и Европой.
13 марта премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что глава Еврокомиссии отчитала за его за переговоры с президентом США Дональдом Трампом.
Лидер Словакии Петер Пеллегрини 22 февраля заявил, что действия новой администрации Белого дома во главе с Трампом должны встряхнуть европейский континент. Он отметил, что в настоящее время в политике используется иной от привычного язык.