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Перспективы сотрудничества России и США в Арктике. Разбор

США обсуждают снятие санкций с России в обмен на помощь в Арктике
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Фото: ТАСС/Марина Круглякова
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В команде президента США Дональда Трампа рассматривают возможность предложить России инвестиции в Арктике в обмен на сотрудничество по урегулированию конфликта на Украине. Однако пока переговорный процесс буксует. Насколько вероятно возобновление совместной работы в Арктике в ближайшем будущем и какие проекты вызывают наибольший интерес как в Москве, так и в Вашингтоне — в разборе «Известий».

Перспективные направления для сотрудничества

• Наибольший интерес американской стороны, как неоднократно заявлял президент США Дональд Трамп, вызывают все проекты, связанные с природными ресурсами. В Роснедрах сообщили, что запасы редких и редкоземельных металлов в Арктике зафиксированы в 30 месторождениях. Это составляет 75% всех запасов в России. Освоение этих и поиск новых месторождений может стать сферой сотрудничества Москвы и Вашингтона.

• Также весьма перспективным выглядит возобновление совместной работы в Карском море. «Роснефть» и американская нефтяная компания ExxonMobil осваивали месторождения в этом регионе до 2018 года. Однако затем США ввели санкции против России, и компании разорвали сотрудничество. Сейчас в Вашингтоне восстановление этого проекта может стать приоритетным.

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• Россия заинтересована в возобновлении сотрудничества в Арктике, прежде всего в использовании потенциала высокотехнологичных американских компаний в нефтегазовых проектах. Москве удалось найти замену части американских технологий в энергетических проектах после введения санкций, но до полного замещения еще далеко. Помимо этого, экономические ограничения США отпугивают инвесторов от вложений в Арктику.

• Вместе с тем на фоне климатических изменений и глобального потепления крайне важны совместные масштабные климатические исследования в Арктике. Обсуждение совместных путей экологические безопасного использования потенциала региона представляет особый интерес для обеих стран.

• Сейчас между Москвой и Вашингтоном нет почти никаких контактов в регионе. Однако совместное освоение природных ресурсов — наиболее вероятный вариант возобновления отношений двух стран в Арктике.

Позиция России

• На сегодняшний день сотрудничество США и России в Арктике сведено к минимуму, сообщил «Известиям» министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Такая ситуация неестественна, так как страны являются крупнейшими арктическими государствами мира и несут обоюдную ответственность за сохранение баланса в хрупкой арктической системе — во всех смыслах слова.

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• Министр отметил, что уже сегодня в российской Арктике реализуются экономические проекты мирового масштаба в областях добычи углеводородов, производства удобрений, разработки месторождений драгоценных, цветных и редкоземельных металлов. Все эти проекты играют важную роль в обеспечении мира доступной энергией, продовольствием и в производстве высокотехнологичных товаров. С учетом растущего уровня протекционизма и нарушения международных торговых связей, американская экономика будет все более нуждаться в арктических товарах. Это первая сфера, по его словам, для возможного сотрудничества.

• Вторая сфера — логистика. Северный морской путь уже состоялся как транспортная артерия мирового значения. Объем перевозок по нему будет только возрастать. Хотя его главная роль — связывать Европу с Азией, американские суда в перспективе также могут быть заинтересованы в использовании данного маршрута. Третья возможная сфера сотрудничества — вопросы коренных и малочисленных народов Севера. Сотрудничество по этой линии идет довольно плотное, и в некоторых аспектах сохранило здоровый градус взаимодействия, утерянный за последние несколько лет в других делах со странами Запада.

• И четвертое — безопасность. Всем известно, что через Арктику пролегают самые близкие траектории полетов между Америкой и Евразией. Это узкоспециализированная, но важная тема для мировой безопасности. Здесь важен диалог, взаимное уважение и следование четким протоколам, чтобы не допускать недопонимания. Этим занимаются профессионалы соответствующих ведомств.

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• Глава Минвостока считает, что если конструктивный диалог, уже начавшийся с командой президента Трампа, продолжится, то в рамках его развитие Арктики безусловно будет одной из приоритетных тем.

В чем конфликт интересов в Арктике

• Уже многие годы из-за арктического региона возникают территориальные претензии. Прежде всего Россия и США спорят из-за Северного морского пути. РФ считает его своей национальной артерией. Вашингтон же настаивает на свободе навигации, утверждая, что эти воды — международные.

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• Кроме того, Россия активно наращивает свое присутствие в Арктике: строит базы, возрождает аэродромы времен СССР, патрулирует регион атомными подлодками и стратегическими бомбардировщиками. США отвечают совместными учениями с НАТО в арктических водах. В результате обе страны видят Арктику как стратегически важную площадку — для контроля над Северным полушарием, — а также как возможную арену будущих конфликтов.

• На фоне достаточно напряженных отношений России с США почти отсутствует диалог по вопросам региона. Существует Арктический совет — платформа для сотрудничества арктических стран. Однако после начала СВО западные страны прекратили взаимодействие с РФ на этой площадке.

Справка «Известий»

Арктический совет был создан в 1996 году. Это межправительственный форум для сотрудничества в регионе, прежде всего в сфере защиты экологии и предупреждения чрезвычайных ситуаций. В совет входят Россия, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция. В марте 2022 года западные государства совета прекратили участие в любых мероприятиях объединения.

Вероятность сотрудничества в Арктике

• После прихода к власти президента США Дональда Трампа всё чаще звучат заявления о возможном улучшении двусторонних отношений, в том числе и в Арктике. В частности, помощник президента РФ и председатель Морской коллегии России Николай Патрушев не исключает развития совместных российско-американских проектов в Арктике. По его мнению, есть предпосылки к совместной работе в регионе, в том числе по экономическим проектам. Помимо этого, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев после российско-американских переговоров в Эр-Рияде сообщил, что стороны среди прочего проанализировали возможность восстановления сотрудничества в Арктическом регионе.

• По данным издания Responsible Statecraft, Вашингтон может предложить Москве снятие санкций и сотрудничество в Арктическом регионе за сделку по Украине. Эксперты журнала считают, что США необходимо наращивать освоение северных полярных областей как в экономическом, так и в военном смысле. Сделка по Украине — хороший шанс, чтобы договориться о выгодном сотрудничестве.

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• Однако пока не было озвучено конкретных планов, какое именно сотрудничество и на каких условиях планируется развивать в Арктическом регионе. Кроме того, несмотря на то что западные коллеги периодически обвиняют Трампа в пророссийских позициях, он продлил часть санкций против РФ. Урегулирование конфликта на Украине при посредничестве Вашингтона тоже буксует, что, естественно, снижает вероятность улучшения двусторонних отношений в ближайшем будущем. Без завершения военных действий сотрудничество в Арктике невозможно. Еще одна возможная преграда — степень устойчивости политического курса нынешнего американского руководства вызывает много вопросов.

При написании материала «Известия» беседовали и учитывали мнение:

  • главного научного сотрудника Института США и Канады Владимира Васильева;
  • директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василия Кашина;
  • научного сотрудника Института международных исследований МГИМО Никиты Липунова.
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