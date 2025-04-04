Разговорный шарм: зачем спецпредставитель Путина Дмитриев летал в Вашингтон

Россия и США сделали три шага вперед в переговорном процессе, заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, который 2–3 апреля посетил Соединенные Штаты. Там он провел встречи с ключевыми членами администрации США. Это первый визит высокопоставленного российского чиновника в Вашингтон с 2022 года. Представитель России обсудил возможности возобновления прямого авиасообщения между странами, прекращение огня на Украине, а также сотрудничество в Арктике и по редкоземельным металлам. Сроки новых переговоров Москвы и Вашингтона будут определены в ближайшее время, отметил глава РФПИ. В то же время, несмотря на продолжающийся диалог Москвы и Вашингтона, Брюссель и Киев продолжают саботировать урегулирование конфликта. Кто еще сопротивляется российско-американской нормализации — в материале «Известий».

Итоги визита Кирилла Дмитриева в Вашингтон

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев 2–3 апреля посетил США. Это первый визит высокопоставленного российского чиновника в Вашингтон с 2022 года. Переговоры, проведенные по поручению Владимира Путина, включали встречи с ключевыми фигурами американской администрации, в том числе со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом.

Глава Российского фонда прямых инвестиций отметил, что Россия и США сделали три шага вперед в переговорном процессе. Представитель России обсудил восстановление диалога РФ и США, возможности возобновления прямого авиасообщения между странами, прекращение огня на Украине, а также сотрудничество в Арктике и по редкоземельным металлам. Он подчеркнул, что между странами сохраняются разногласия, но лучший способ преодолеть искажение информации о текущих отношениях — прямой диалог.

Поездка главы РФПИ проходила на фоне подготовки ко второй встрече российской и американской делегаций по нормализации двусторонних отношений. Первая прошла в Стамбуле 27 февраля.

Москва и Вашингтон уже достигли «определенных успехов в устранении двусторонних раздражителей», но значительных прорывов пока нет, отметил накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, работа сосредоточена на упрощении визового процесса, улучшении механизмов взаимных поездок и решении вопросов финансовых переводов для дипломатических учреждений.

Важным сигналом к некоей нормализации отношений стало и то, что России не оказалось в списке стран, против которых США вводят таможенные пошлины. Кроме того, как сообщил «Росконгресс», компании из США уже подали заявки на участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2025 года. Это указывает на проблески интереса американского бизнеса к возобновлению экономических связей, несмотря на сохраняющиеся санкционные барьеры.

Одним из ключевых вопросов на повестке российско-американских переговоров остается реанимация Черноморской инициативы, приостановленной летом 2023 года. Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, предыдущая договоренность «выполнялась в той части, которая касалась Украины», но не была исполнена в отношении России.

Сейчас речь идет о возобновлении соглашения, которое тормозит ЕС — в Брюсселе не намерены снимать санкции с Россельхозбанка и переподключать его к международной платежной системе SWIFT, а это критически важное условие для реализации инициативы.

— Санкционный вопрос может обсуждаться в самое ближайшее время. Пока со снятием ограничений ситуация сложная, но если хотя бы часть западных рестрикций будет снята, то это уже значительный прогресс, — заявил «Известиям» ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Есть и альтернативные варианты для реализации инициативы в случае трудностей со снятием санкций. Можно пересмотреть условия сделки, например, найти другой банк для проведения экспортных операций или привлечь посреднические структуры, которые юридически примут на себя ответственность за груз уже на территории России, сказал в беседе с «Известиями» доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России, кандидат политических наук Иван Лошкарев.

Таким образом, визит Дмитриева можно назвать как продолжением переговоров по финансово-экономическому блоку, так и консультаций, начатых в Эр-Рияде 24 марта, в которых участвовали сенатор РФ Григорий Карасин и советник главы ФСБ Сергей Беседа. Тогда стороны и заложили основу для возможного возобновления Черноморской инициативы.

Не менее значимым пунктом переговорного трека стало обсуждение договоренностей Путина и Трампа, достигнутых по итогам двух телефонных разговоров — 12 февраля и 18 марта. Лидеры договорились о 30-дневном запрете на удары по энергообъектам России и Украины с возможностью продления. Пока что Украина обязательства не соблюдает.

На этом фоне министр обороны РФ Андрей Белоусов передал советнику Трампа по нацбезопасности Майку Уолтцу список нарушений перемирия со стороны Украины, а Сергей Лавров подчеркнул, что Москва ждет «не обещаний, а конкретных дел». Хотя Дональд Трамп и отметил накануне, что Россия и Украина «хорошо сотрудничают» с США в вопросе урегулирования конфликта, многие детали этой кооперации остаются вне публичных заявлений.

Кто препятствует диалогу России и США

Несмотря на прогресс в российско-американском диалоге, внешние и внутренние силы продолжают саботировать процесс урегулирования. Украина, ЕС и даже отдельные группы в самих США формируют барьеры на пути к нормализации. Кирилл Дмитриев во время поездки в Вашингтон заявил, что на пути к восстановлению диалога Москвы и Вашингтона стоят «многочисленные силы, заинтересованные в сохранении напряженности». Глава РФПИ обратил внимание, что они сознательно искажают позицию РФ и пытаются сорвать любые шаги на пути к взаимодействию, «не жалея на это ни средств, ни ресурсов».

В частности, украинское руководство, по мнению экспертов, видит в переговорах угрозу в первую очередь для своих политических позиций. Президент Владимир Зеленский, заявляя о возможности «полного перемирия в ближайшие недели или месяцы», одновременно организует встречи с военными представителями стран, готовых разместить контингенты на украинской территории.

«Мы увидим некоторые разъяснения и некоторые детали. Важно, что она будет базироваться на подготовленных предложениях украинской стороны», — заявил Зеленский. Это лишь демонстрирует стремление Киева сохранить воинственный нарратив, который пытается и будет пытаться саботировать переговорный процесс, считает Иван Лошкарев.

— Для нынешнего украинского руководства это способ сохранить власть, в то время как продвижение в переговорах повышает вероятность ее потерять. Однако постоянные нарушения перемирия вряд ли изменят общее направление политики администрации Трампа, поскольку она и так потратила на это уже немало ресурсов, в том числе имиджевых. На этом фоне на Киев будет расти публичное и непубличное давление, но пока еще есть возможность маневра между Вашингтоном и Брюсселем как внешними спонсорами украинской стороны, и попытки саботажа продолжатся, — заявил «Известиям» Иван Лошкарев.

Продвижение в украинском урегулировании силами РФ и США, конечно, вызывает редкие призывы к диалогу и со стороны Евросоюза. Так, президент Финляндии Александр Стубб предложил Франции или Великобритании вступить в переговоры с Владимиром Путиным. Словакия и Венгрия традиционно выступают за скорейшее разрешение конфликта.

Но в целом риторика ЕС и НАТО по-прежнему довольно воинственная. Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте, приветствуя госсекретаря США Марко Рубио на заседании глав МИД стран НАТО, выразил уверенность, что помощь альянса позволит Украине воевать «столько, сколько необходимо». Рубио же озвучил намерение Штатов потребовать от стран НАТО увеличения военных расходов до 5% ВВП, что только усиливает милитаристский тренд.

Внутри США сопротивление исходит от антироссийского лобби. Несмотря на смену администрации, некоторые представители власти, даже из Республиканской партии, по-прежнему настроены против диалога с российской стороной.

— Очень заметен сенатор-демократ Адам Шифф. Сенатор-республиканец Линдси Грэм тоже никуда не делся. В Совете по международным отношениям без особых перемен. Этот ряд влиятельных игроков можно продолжать. Никто никуда не исчез «с концами», даже сменив основное место работы. Может быть, немного смягчилась тональность заявлений, но в целом радикальных изменений нет. Наивно ожидать полноценную «разрядку», пока у американцев нет ощущения ценности нормальных отношений с Россией или реального страха перед Россией как равной, — поделился мнением с «Известиями» доцент Департамента политики и управления НИУ ВШЭ Михаил Миронюк.

Визит Дмитриева в Вашингтон подтвердил, что диалог РФ и США сохраняется, но его эффективность ограничивается внешними игроками и внутренним сопротивлением. Пока Брюссель и Киев будут саботировать выполнение договоренностей, а американские ястребы — блокировать нормализацию, говорить о полноценной нормализации преждевременно. Однако сам факт переговоров оставляет пространство для осторожного оптимизма.