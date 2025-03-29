Даром нужна: зачем вице-президент США отправился в Гренландию

Россия открыта для сотрудничества с США на взаимовыгодной основе в интересах обеспечения стабильности и устойчивого развития Арктики , заявили «Известиям» в посольстве РФ в Дании. Вице-президент США Джей Ди Вэнс во главе делегации отправился в Гренландию, чтобы посетить военную базу, на фоне избрания нового премьер-министра острова. Через усиление своего присутствия в этой стране в Вашингтоне надеются укрепить свое влияние в Арктическом регионе. Как возможное присоединение острова американцами изменит ситуацию в Арктике — в материале «Известий».

Почему США проявляют интерес к Гренландии

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Гренландию 28 марта . Планируется, что его визит продлится один день. В состав американской делегации входят советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц и министр энергетики Крис Райт. Вэнс ранее написал, что делегация собирается проверить, как в Гренландии «идут дела», и способствовать укреплению безопасности острова, а «это важно для защиты безопасности всего мира».

Россия открыта для сотрудничества с США на взаимовыгодной основе в интересах обеспечения стабильности и устойчивого развития Арктики , заявили «Известиям» в посольстве РФ в Дании.

— Россия исходит из того, что безопасность в Арктике надо строить совместными усилиями государств региона через диалог и взаимодействие. РФ открыта для сотрудничества с США на взаимовыгодной основе в интересах обеспечения стабильности и устойчивого развития Арктики, — сказали «Известиям» в диппредставительстве России в Копенгагене.

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Изначально планировалось, что американскую делегацию в этой поездке возглавит супруга вице-президента Уша Вэнс , которая проведет на острове три дня и вместе с сыном посетит гонки на собачьих упряжках, а также осмотрит исторические достопримечательности. Но когда представители Штатов решили найти в столице Гренландии Нууке семью, которая согласилась бы принять в гости вторую леди США, то получили твердое «нет» везде , сообщают датские СМИ.

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К слову, Вэнс уже не первый человек из окружения Трампа, посещающий в этом году остров. Сын президента Дональд Трамп – младший и советники совершили поездку на остров еще в начале января, за несколько недель до инаугурации.

По поводу уместности в этих условиях визита высокопоставленных представителей США американская сторона ни с Данией, ни с Гренландией не консультировалась. Негативно отозвалась об этих планах американской стороны премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Штаты пытались купить остров

США давно вынашивали планы по присоединению Гренландии, их надо воспринимать всерьез , сказал президент Владимир Путин на пленарном заседании международного форума «Арктика — территория диалога».

«Это только на первый взгляд может кого-то удивить, и глубоко ошибочно полагать, что это какие-то экстравагантные разговоры американской администрации. Ничего подобного», — сказал глава государства.

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США будут и дальше на системной основе продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике, заявил президент. Он добавил, что вопрос Гренландии к России не имеет никакого отношения, но у Москвы возникает беспокойство из-за того, что страны НАТО чаще «обозначают Крайний Север как плацдарм возможных конфликтов».

Арктические народы населяли Гренландию задолго до открытия острова европейцами , хотя перед прибытием викингов остров обезлюдел — предки современных инуитов начали селиться на юге Гренландии лишь в XIII веке. Скандинавские поселенцы основали колонии на острове в X веке, но к XVI колонии опустели в результате климатических изменений, внутренних конфликтов и изоляции. В XVIII веке Дания объявила остров своим владением и начала его колонизацию.

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В XIX веке интерес к Гренландии стали проявлять США. В 1910-м была подготовлена сделка по обмену территориями между Штатами, Германией и Данией, но она сорвалась. Американские военные базы на острове появились во время Второй мировой войны. В 1946 году США предложили Дании $100 млн золотом за Гренландию, но датские власти отказались. Поэтому в 1951 году Вашингтон и Копенгаген подписали соглашение, согласно которому страны осуществляют совместную оборону острова.

Как в Гренландии относятся к США

После возвращения в Белый дом Дональд Трамп неоднократно заявлял, что США намерены получить контроль над Гренландией, аргументируя это соображениями национальной безопасности . Выступая с обращением к обеим палатам конгресса в начале марта, американский президент сообщил, что его администрация активно работает над «получением Гренландии», и выразил уверенность, что у него получится добиться желаемого «так или иначе».

Нынешнее состояние отношений с США в Дании оценивают как кризис. Намерение американцев получить контроль над Гренландией воспринимается Копенгагеном как вызов суверенитету и территориальной целостности датского королевства. Всё больше датчан начинают видеть в США угрозу для безопасности страны.

— Королевство выделило средства на строительство новых фрегатов ледового класса, закупки БПЛА большой дальности. Однако делается это не для защиты острова от США , — подчеркнули в посольстве РФ в Дании.

Очевидно, власти острова заинтересованы в укреплении собственной безопасности, но при этом осознают, что разница потенциалов Гренландии и США колоссальная. Поэтому подобные шаги не могут быть представлены, как действия, направленные на защиту от Штатов.

Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

На встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте 13 марта Трамп допустил, что США аннексируют остров. При этом у Штатов там есть военно-космическая база Питуффик, поэтому в военном отношении они уже контролируют Гренландию. При Трампе США будут усиливать на острове военное присутствие и продолжат модернизацию базы, заявил «Известиям» младший научный сотрудник ИМИ МГИМО Никита Липунов.

— Визит Вэнса призван продемонстрировать другим игрокам в регионе, в первую очередь европейским союзникам, России, и — в меньшей степени — Китаю, что Соединенные Штаты всерьез намерены играть лидирующую роль в западной части Арктики и в целом консолидировать североамериканский континент в военно-политическом отношении, — отметил эксперт.

Вице-президент США Вэнс заявил по прибытии на остров, что у Вашингтона нет планов расширять военное присутствие в Гренландии. Однако американцы намерены инвестировать в присутствующие там ледоколы и военные корабли. О массовом строительстве ледокольного флота ранее говорил и Трамп.

По словам Липунова, для Трампа Гренландия останется точкой проекции силы, которая дает США контроль над значительной частью Западной Арктики и Северной Атлантики в силу своего геостратегического положения . Кроме того, президент, как истинный предприниматель, продолжит добиваться доступа к природным ресурсам острова, в том числе редкоземельным металлам. По его логике целесообразнее приобрести остров, чем тратиться на оборону земли союзника .

Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

Действия США влияют и на внутриполитическую ситуацию в Гренландии. В начале марта на острове состоялись парламентские выборы. Победу на них неожиданно одержала оппозиционная партия «Демократы» (Demokraatit), получившая 29,9% голосов и выступающая за «медленный путь к независимости». Лидер политсилы Йенс-Фредерик Нильсен был избран премьер-министром острова. Ранее он заявил, что «политические партии Гренландии выступают единым фронтом против давления со стороны Соединенных Штатов». У этой позиции есть общественная поддержка: согласно опросу, проведенному в конце января, около 85% населения острова выступают против идеи присоединения к США.