«Согаз» открыл в Крыму офис для розничных клиентов

В Крыму открылся офис «Согаза» для розничных клиентов. Как сообщили в компании, этот шаг «является закономерным этапом» ее региональной стратегии.

Офис работает в Симферополе, на проспекте Кирова.

Председатель правления «Согаза» Антон Устинов отметил, что Крым демонстрирует устойчивый экономический рост, и компания видит здесь «значительный потенциал для развития страховых продуктов как для бизнеса, так и для частных клиентов». «Согаз» рассматривает работу на полуострове как долгосрочный проект. «Это не только расширение географии присутствия, но и часть нашей стратегии по обеспечению доступности страховой защиты для жителей всех регионов России. В ближайшее время мы планируем наращивать присутствие в других городах полуострова и развивать дистанционные каналы взаимодействия с жителями», — подчеркнул Устинов.

С 2014 года «Согаз» предлагает страховую защиту корпоративным клиентам в Крыму, в том числе по обязательным видам: страхованию ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО) и ответственности перевозчиков (ОСГОП). Также СОГАЗ обеспечивает страховой защитой работников предприятий по полисам ДМС и страхования от несчастных случаев.