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Художник Василий Церетели назвал смерть дедушки утратой для всего мира

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Смерть художника-монументалиста, скульптора, президента Российской академии художеств Зураба Церетели стала утратой для всего мира, заявил 22 апреля «Известиям» его внук, художник Василий Церетели.

«В первую очередь, хочу выразить соболезнования всем жителям нашей страны, всем художникам, всем друзьям и деятелям культуры, которые любили Зураба Константиновича Церетели, — это вся страна, весь мир. Зураб Константинович был мировым художником», — заявил внук мастера.

Василий Церетели подчеркнул, что его дедушка оставил огромное наследие и внес огромнейший вклад в культуру советских государств, Грузии и России.

«Его скульптуры являются достоянием и символами множества-множества государств, и являются памятью. Его монумент «Слеза скорби» [в США], посвященный 11 сентября, объединяет человечество всего мира, который помнит о трагедии терроризма», — заявил художник.

По словам внука Церетели, его дедушка был настоящим мужчиной, отцом и учителем. Человеком, у которого можно учиться, как быть настоящим патриотом и гражданином, что является очень важной миссией.

«Зураб Константинович в последние дни находился в своей мастерской в Переделкино. Он до последнего момента рисовал, и вот во сне остановилось сердце, и он ушел из жизни. Но он до последнего момента был в строю и руководил академией», — отметил Церетели.

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О смерти художника-монументалиста, скульптора и президента Российской академии художеств Зураба Церетели стало известно ранее в этот день. Ему был 91 год. Его помощник Сергей Шагулашвили рассказал «Известиям», что скульптор скончался в мастерской у себя дома от остановки сердца.

Российский скульптор Андрей Коробцов сообщил, что Церетели внес значительный вклад в российские искусство, и его будут помнить. Народный артист России, ректор Академии русского балета им. А. Вагановой Николай Цискаридзе назвал смерть скульптора печальной вестью.

Прощание с Церетели пройдет 23 апреля в храме Христа Спасителя в Москве. Церемония начнется в 12:00 мск. Похороны скульптора пройдут в Грузии.

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