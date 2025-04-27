Водная поросль: как природный феномен спас одинокую семью от страшной смерти

Повышение уровня Мирового океана поставило под угрозу население прибрежных территорий во многих странах. В их числе оказались и жители Индонезии. Недавно сильное наводнение затопило несколько деревень крупнейшего местного острова — Явы. Однако не все люди решили покинуть свой дом. Историю семьи, сумевшей адаптироваться к жизни по пояс в воде, рассказывает фотогалерея «Известий»