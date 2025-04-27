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Водная поросль: как природный феномен спас одинокую семью от страшной смерти

Жители Индонезии приспособились к жизни на затопленном побережье
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Защита
Фото: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana
Повышение уровня Мирового океана поставило под угрозу население прибрежных территорий во многих странах. В их числе оказались и жители Индонезии. Недавно сильное наводнение затопило несколько деревень крупнейшего местного острова — Явы. Однако не все люди решили покинуть свой дом. Историю семьи, сумевшей адаптироваться к жизни по пояс в воде, рассказывает фотогалерея «Известий»
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Дом
Фото: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana
Маленькая деревня в округе Демак, расположенном на севере провинции Центральная Ява, попала под удар сильного наводнения
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Фото: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana
Из-за катаклизма под водой оказался большой участок суши вместе с жилыми постройками и сельскохозяйственными угодьями
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Деревня
Фото: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana
Все местные жители эвакуировались в другие населенные пункты, но семья 55-летней Пасиджи приняла решение остаться
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Защита
Фото: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana
Пока власти Индонезии работают над масштабными проектами, которые позволят защитить береговую линию от прибывающей воды, Пасиджа нашла свой способ
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Пасиджа
Фото: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana
Она высаживает вокруг своего участка саженцы мангров — особых деревьев, обладающих уникальными характеристиками
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Саженцы
Фото: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana
Их корни задерживают осадки и укрепляют почву, что позволяет сдерживать эрозию. Кроме того, мангровые деревья выдерживают нагрузки ураганов и даже цунами, защищая экосистемы от сильных разрушений
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Волны
Фото: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana
Считается, что мангровые леса способны справляться со стихийными бедствиями лучше многих искусственных сооружений. Кроме того, они также фильтруют соленую морскую воду
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Сосед
Фото: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana
Поскольку высаживать мангры можно прямо в воду, для людей деревья оказались настоящим спасением
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Пасиджа
Фото: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana
Хотя члены семьи Пасиджи остались в полном одиночестве, сегодня они признаются, что успешно адаптировались к изоляции и не хотят покидать свой дом
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