Затерянные в горах: как живут люди на севере Индии

В северной части Индии между королевствами Ладках и Занскар раскинулась небольшая деревня. Она окружена горными пиками и лесом, окутана плотным туманом и практически отрезана от цивилизации. Эти края труднодоступны и сокрыты от внимания туристов. «Известия» предлагают увидеть своими глазами жизнь на высоте в фотогалерее
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Фото: Алексей Терентьев
Местные жители большую часть года не ждут гостей извне
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Фото: Алексей Терентьев
Чтобы добраться до деревни, необходимо преодолеть несколько крутых горных перевалов высотой в тысячи метров
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Фото: Алексей Терентьев
Дорога представляет собой каменные насыпи и откосы, за которыми следят только местные жители
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Фото: Алексей Терентьев
В сущности, дорога доступна лишь летом — зимы здесь длинные и суровые
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Фото: Алексей Терентьев
Автомобили часто застревают в грязи, их приходится откапывать подручными средствами
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Фото: Алексей Терентьев
Случается, что к снегопадам прибавляются оползни, и тогда дороги оказываются полностью парализованными
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Фото: Алексей Терентьев
Несмотря на изолированность от внешнего мира, люди здесь очень гостеприимны
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Фото: Алексей Терентьев
Этот мужчина расчищает дороги на собственном экскаваторе, который формально сдает в аренду государству. В результате он получает зарплату как местный коммунальщик
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Фото: Алексей Терентьев
Однако зачастую дорогами, как и всем хозяйством, люди занимаются даром, ради собственных нужд
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Фото: Алексей Терентьев
По пути разбросаны множественные временные пристанища переселенцев
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Фото: Алексей Терентьев
Сюда перебираются как из соседних районов Индии, так и из более нищего Непала
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Фото: Алексей Терентьев
Почти каждая местная семья держит скот, преимущественно яков
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Фото: Алексей Терентьев
Ежедневный труд направлен не на получение прибыли, а на поддержание жизни
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Фото: Алексей Терентьев
В таких условиях силы дает вера, прежде всего тибетский буддизм
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Фото: Алексей Терентьев
Олицетворением философии жизни местного населения служат их дома
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Фото: Алексей Терентьев
Они очень маленькие и скромные, похожие на крепость, и нужны для того, чтобы выживать в течение нескольких месяцев изоляции
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Фото: Алексей Терентьев
Полуподвальный этаж всегда отводится скоту — символу жизни. Все животные зимуют вместе с людьми
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Фото: Алексей Терентьев
Выше селятся семьи вместе со всеми своими хозяйственными принадлежностями
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Фото: Алексей Терентьев
Последний этаж называется «пуджа» — это специальное помещение для молитвы и ритуалов, священных для всех местных жителей
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Фото: Алексей Терентьев
Питаются здесь рисом и зеленью, мяса почти не едят. В холода люди согреваются чаем с маслом, солью и козьим молоком. И снова ждут лета
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