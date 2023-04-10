Свет знаний: как в индийской глуши появилась возобновляемая энергетика

Жители отдаленных индийских деревень теперь используют солнечную энергию, чтобы освещать дома по вечерам, обеспечивать электричеством школы, качать воду для полива. Причем солнечные электростанции они собирают своими руками. Как это получается у безграмотных селян — в фотогалерее «Известий»