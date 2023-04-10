Свет знаний: как в индийской глуши появилась возобновляемая энергетика

Жители отдаленных индийских деревень теперь используют солнечную энергию, чтобы освещать дома по вечерам, обеспечивать электричеством школы, качать воду для полива. Причем солнечные электростанции они собирают своими руками. Как это получается у безграмотных селян — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Rebecca Conway
Индийский Barefoot College запустил курс по солнечной энергетике для женщин еще в 2005 году
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Фото: Getty Images/Rebecca Conway
Задача колледжа — расширение доступа к электричеству и сокращение бедности в сельских общинах
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Фото: Getty Images/Rebecca Conway
Учебное заведение превращает неграмотных женщин в специалистов по солнечным батареям
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Фото: Getty Images/Rebecca Conway
На занятиях ученицы собирают светильники на солнечных батареях
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Женщины учатся паять платы для солнечных панелей
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Фото: Getty Images/Rebecca Conway
Выпускницы могут самостоятельно собрать солнечную электростанцию
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Фото: Getty Images/Rebecca Conway
Учиться в колледже могут не только индианки, но и гражданки других стран
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Фото: Getty Images/Rebecca Conway
За прошедшие годы обучение в колледже прошли десятки женщин из 28 стран мира
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Фото: Getty Images/Rebecca Conway
Учатся в колледже и мужчины. 42-летний селянин Шаюдан Гуджар тестирует лампу на солнечных батареях
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Фото: Getty Images/Rebecca Conway
Фермер Хари Рам использует солнечные батареи для питания электронасоса и орошения земель
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Фото: Getty Images/Rebecca Conway
С тех пор как колледж начал выпускать специалистов по солнечным батареям, были электрифицированы тысячи домов в отдаленных деревнях
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