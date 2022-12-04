Тропическая форма: как живут мангианы

Мангианы ─ коренные жители филиппинского острова Миндоро. Раньше они селились на побережье и занимались преимущественно ловлей рыбы, но затем на острове появились тагалы и вытеснили их в горы, покрытые тропическими лесами. И по сей день мангианы ведут замкнутый образ жизни, практически не ассимилируясь с другими народами Филиппин. Чем живут аборигены ─ в фотогалерее «Известий»