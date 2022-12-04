Тропическая форма: как живут мангианы

Мангианы ─ коренные жители филиппинского острова Миндоро. Раньше они селились на побережье и занимались преимущественно ловлей рыбы, но затем на острове появились тагалы и вытеснили их в горы, покрытые тропическими лесами. И по сей день мангианы ведут замкнутый образ жизни, практически не ассимилируясь с другими народами Филиппин. Чем живут аборигены ─ в фотогалерее «Известий»
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Фото: Андрей Зима
Общая численность мангианов — чуть больше 20 тыс. человек. Среди них выделяется десять народностей, каждая имеет свой язык и обычаи
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Фото: Андрей Зима
Они селятся вдоль дорог или неподалеку от городов в хижинах из бамбука, покрытых пальмовыми листьями
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Фото: Андрей Зима
Живут чаще всего без электричества
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Фото: Андрей Зима
На сегодняшний день образ жизни мангианов практически не изменился, они всё так же занимаются собирательством и охотой, используя примитивные самодельные орудия труда
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Фото: Андрей Зима
В горах собирают бамбук, хворост, кокосы и всё это несут продавать в город
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Фото: Андрей Зима
Семьи у мангианов обычно очень большие — детей рождается столько, сколько получится
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Фото: Андрей Зима
Большинство детей не посещают школу, поскольку чаще всего взрослые не имеют возможности платить за обучение
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Фото: Андрей Зима
Взрослые часто отправляются в город, чтобы найти хоть какую-то работу
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Фото: Андрей Зима
Дети помогают по хозяйству
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Фото: Андрей Зима
Женщины плетут корзины, тарелки, шкатулки и прочие поделки из абаки
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Фото: Андрей Зима
Часть изделий удается продать
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Фото: Андрей Зима
Сбор и сушка кокосов — один из постоянных источников заработка мангиан
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Фото: Андрей Зима
Очищенные и разрубленные кокосовые орехи сушат в легкой постройке из бамбука с навесом. На решетке над тлеющими углями на несколько часов раскладывают половинки кокосов — после такой термообработки мякоть кокосов легко отделяется от скорлупы
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Фото: Андрей Зима
Затем мякоть подсушивают и утрамбовывают в большие мешки по 50–60 кг и сдают оптом по 13 песо (чуть больше 10 рублей) за килограмм. Пустые скорлупки измельчают, обжигают и продают в качестве угля для популярного у филиппинцев барбекю
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Фото: Андрей Зима
В деревнях живут побогаче
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Фото: Андрей Зима
Здесь разводят коров, коз и кур
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Фото: Андрей Зима
В некоторых деревнях есть школы
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Фото: Андрей Зима
В школу Баклаяна, например, ходит около 150 детей
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Фото: Андрей Зима
В учебном заведении организовано горячее питание
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Фото: Андрей Зима
Перед едой обязательно надо помыть руки
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Фото: Андрей Зима
Обед ждет школьников ежедневно в перерыве между уроками
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