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Собянин рассказал о новом спорткомплексе для незрячих детей

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Фото: t.me/mos_sobyanin
dzen
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Спорткомплекс для школы-интерната №1, где учатся дети с тяжелыми нарушениями зрения, открылся на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он напомнил, что школа-интернат на 3-й Мытищинской улице более 140 лет занимается обучением и реабилитацией детей с тяжелыми нарушениями зрения. С открытием спорткомплекса «у ребят появилось еще больше возможностей для укрепления здоровья и занятий спортом», отметил мэр в своем Telegram-канале.

Спорткомплекс, в частности, оборудован бассейном с поручнями, подъемником и зрительскими трибунами. Универсальный спортивный зал можно разделить одновременно на несколько зон. Также в спорткомплексе предусмотрен тренажерный зал, зона отдыха со столом для шоудауна, раздевалки, медпункт и помещения для хранения инвентаря.

По словам Собянина, во внутренних помещениях комплекса создана безбарьерная среда, а информационный терминал оборудован кнопками со шрифтом Брайля. «Для перемещения между этажами установлен лифт, перила на лестницах специально адаптированы для незрячих детей, между зданиями построен теплый переход», — добавил градоначальник.

На базе спорткомплекса будут проводиться как уроки физкультуры, так и регулярные тренировки и соревнования по таким видам спорта, как плавание, голбол, мини-футбол, легкая атлетика и дзюдо.

Как сообщил в марте заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, в течение прошлого года в Москве за счет бюджетных и внебюджетных средств было построено 17 спортивных объектов. По словам Ефимова, их общая площадь составила порядка 140 тыс. кв. м. Это физкультурно-оздоровительные комплексы с бассейнами, гребная база, ледовая арена и другие объекты. Среди самых заметных — Дворец тенниса «Лужники» в Хамовниках и многофункциональный спортивный комплекс на территории Мневниковской поймы в СЗАО.

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