Закон об ограничении платного образования могут принять в весеннюю сессию Госдумы
Закон об ограничении платного образования могут принять в весеннюю сессию Госдумы. Об этом «Известиям» рассказала глава комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.
«Первое чтение законопроекта запланировано на май, и я допускаю, что до конца сессии он может быть принят в окончательном чтении. Новые нормы будут способствовать решению проблемы дисбаланса на рынке труда и дефицита квалифицированных кадров», — сообщила «Известиям» Лантратова.
По ее словам, сейчас многие вузы, к сожалению, превратились в «фабрики дипломов», штампуя специалистов по невостребованным специальностям.
«Мы предлагаем дать правительству право устанавливать квоты на платные места. Вузы смогут принимать студентов на коммерческой основе только в пределах этих квот. Это не значит, что платного образования не будет. Это значит, что оно станет более целевым и эффективным», — подчеркнула депутат.
Ранее «Известия» сообщили, что в поддержку законопроекта уже выступили три комитета — по просвещению, развитию гражданского общества и по охране здоровья.
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