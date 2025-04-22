Москвичи представят свои инициативы в рамках премии #Мывместе

Московские волонтеры, предприниматели, представители госструктур и некоммерческих организаций представят социально значимые проекты на региональном этапе Международной премии #Мывместе. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Заявочная кампания продлится до 23 июня.

«В этом году предусмотрено 11 номинаций. Среди них — «Страна возможностей», «Ответственный бизнес» и «Территория для жизни». Впервые анкеты будут оценивать не только эксперты, но и искусственный интеллект», — отметила вице-мэр.

В этом сезоне появятся четыре новых номинации. Первая — «Герои нашего времени» — приурочена к Году защитника Отечества. Она предусмотрена для НКО, поддерживающих ветеранов Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции. Вторая — «Поколение добра» — ориентирована на подростков, которые уже реализовали социально значимые инициативы и планируют дальше их развивать.

Третья номинация — «Устойчивое развитие» — для проектов некоммерческих организаций, связанных с охраной окружающей среды.

В спецноминации «Вместе сильнее» отметят совместные программы органов власти, НКО, бизнеса и средств массовой информации.

Лучшие проекты представят Москву на национальном уровне. В прошлом году в общероссийский тур вышли 28 участников из столицы, 16 инициатив получили награды.

Организатор регионального этапа премии #Мывместе в столице — ресурсный центр «Мосволонтер», действующий при поддержке городского комитета общественных связей и молодежной политики.