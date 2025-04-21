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Собянин рассказал о планах обновления поездов в московском метро

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Фото: t.me/mos_sobyanin
dzen
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В 2030 году порядка 90% составов в Московском метрополитене будут состоять из вагонов нового поколения. Такой прогноз дал мэр столицы Сергей Собянин, отметив, что власти планируют закупить еще около 2 тыс. вагонов «самых современных серий».

В своем Telegram-канале градоначальник напомнил, что первый поезд «Москва» вышел восемь лет назад на Таганско-Краснопресненскую линию, что стало «новым этапом в развитии столичного метро». «Фиолетовая» ветка московской подземки — одна из самых востребованных, ежедневно по ней совершают около 930 тыс. поездок.

«Москва», современный поезд, получил свое название по итогам голосования на портале «Активный гражданин», где это наименование поддержало свыше 220 тыс. жителей столицы. «Составы были специально сконструированы для Московского метрополитена. И по техническим характеристикам, параметрам комфорта и безопасности стали одними из лучших в мире», — отметил мэр.

В поездах появились сквозные проходы и самые широкие двери, дополнительные места для пассажиров, USB-зарядки для гаджетов, интерактивные схемы метро, современные системы климат-контроля и видеонаблюдения, а также специальные места для инвалидных колясок. Поезда стали ходить плавнее, повысилась их энергоэффективность, добавил Собянин.

По словам мэра, на сегодняшний день в столичной подземке ходят свыше 1,5 тыс. вагонов «Москва», которые курсируют на пяти линиях.

Ранее в апреле Собянин сообщил, что московские метростроители начали проходку правого тоннеля между станциями «Рублево-Архангельское» и «Липовая Роща» Рублево-Архангельской линии метро. Для работ используется щит «Виктория», который «должен пройти порядка 2,3 км, в том числе около 200 метров под руслом Москвы-реки», рассказал градоначальник.

Работы по сооружению левого тоннеля начались в феврале с использованием тоннелепроходческого комплекса «Натали». Два упомянутых механизированных комплекса работают параллельно на строительстве Рублево-Архангельской линии — с их применением уже построены тоннели между станциями «Звенигородская» и «Народное Ополчение», а последняя соединена с «Бульваром Генерала Карбышева», уточнил мэр.

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