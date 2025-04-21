В Крыму доступно 187 турмаршрутов для автомобилистов
В Крыму доступны 187 туристических маршрутов для путешественников на машине. Об этом заявил министр курортов региона Сергей Ганзия.
С 2015 по 2024 год ведомство установило 34 знака туристской навигации, 720 из них размещены в муниципалитетах, а 31 — на федеральной трассе «Таврида». Всего в регионе насчитывается 443 пешеходных и автомобильных маршрута.
Сейчас готовится размещение информации по автомобильному маршруту «Дорогами Восточного Крыма». Он предусматривает двухдневное путешествие на машине по пути Керчь – Феодосия – Судак – Новый Свет.
Как отмечает ИА SevastopolMedia, также ведется разработка нового автомаршрута «Азовское кольцо». Он основан на дороге E97, соединяющей Херсон и турецкий Ашкале.
Ранее в апреле сообщалось, что в Крыму туроператоры зафиксировали рост числа бронирований на 30–35% по сравнению с 2024 годом. Более 1,1 тыс. объектов размещения полуострова готовы к работе в высокий сезон.