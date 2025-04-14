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Бронирование на летние месяцы выросло в Крыму на 35%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Крыму туроператоры зафиксировали рост числа бронирований на 30–35% по сравнению с 2024 годом. Более 1,1 тыс. объектов размещения полуострова готовы к работе в высокий сезон.

Такие данные сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на республиканское министерство курортов и туризма. Там сообщили, что отдыхающих готовы принять 91 санаторий и 41 детский оздоровительный лагерь. По ним средний уровень бронирования на летние месяцы составляет 45%, а по некоторым комплексам достигает 80%.

К сезону в общей сложности подготовят 340 пляжей. Власти Крыма заявляют о намерении поддерживать высокий уровень экскурсионных услуг. Обязательную аттестацию уже прошли 524 экскурсовода, в том числе 13 гидов-переводчиков.

Вопрос пропускной способности Крымского моста также проработан — количество досмотровых пунктов увеличено. Дополнительные санитарные модули появятся с обеих сторон путепровода.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявлял, что в наступающем летнем сезоне туристический поток по России ожидается на уровне 48 млн поездок, что на 3,6 млн больше, чем в прошлом году.

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