Стриминговый сервис viju эксклюзивно покажет премьеру сериала «Мисс Остин»

6 мая стриминговый сервис viju эксклюзивно покажет премьеру британской исторической драмы «Мисс Остин». Сериал снят по мотивам бестселлера Джилл Хорнби. Экранизация уже завоевала признание и получила высокие оценки критиков за рубежом.

История переносит зрителя в атмосферу Англии XIX века, наполненную шелестом страниц писем, мерцающим светом свечей и тщательно оберегаемыми секретами. В центре событий — знаменитая писательница Джейн Остин и ее сестра Кассандра, хранительница тайн и безмолвная свидетельница великой жизни. Джейн подарила миру бессмертные произведения «Гордость и предубеждение», «Эмма», «Разум и чувства». Через 13 лет после ее смерти сестра уничтожила почти 3000 писем, навсегда закрыв от потомков часть жизни знаменитой писательницы. Почему Кассандра сделала это, до сих пор загадка. Неужели в этих письмах скрывались сокровенные признания, способные разрушить миф о безупречной Джейн Остин?

Действие сериала начинается в 1830 году, когда Кассандра приезжает в старый особняк своей близкой подруги Изабеллы Фоул. На первый взгляд это просто дружеский визит, но на самом деле героиней движет отчаянное желание скрыть последнюю тайну сестры. Через ее воспоминания зрители попадут в мир, где счастье женщины зависит от мнения общества, а истинные чувства необходимо прятать под маской приличия. Четыре серии раскрывают эту драму в мельчайших деталях, заставляя задуматься о том, как дорого порой обходится любовь.

Кассандру Остин воплотила на экране звезда британского телевидения Кили Хоус («Телохранитель», «Даррелы»), чей выразительный взгляд передает эмоции ярче любых слов. Ее персонаж одновременно отважный и уязвимый, холодный и глубоко чувствительный. Джейн Остин сыграла талантливая Пэтси Ферран («Белая птица: Новое чудо», «Черное Зеркало»). Она создала образ живой, смелой и страстной женщины, которая не боится совершать сильные поступки. В роли Изабеллы Фоул — яркая и эмоциональная Роуз Лесли («Игра престолов»), прекрасно передавшая внутренние противоречия своего персонажа.

Режиссер Айслинг Уолш и сценарист Андреа Гибб (лауреат премии BAFTA) создали не просто историческую драму, а визуальный шедевр, наполненный загадками и романтикой. Каждая сцена сериала — это картина, написанная теплом и нежностью, где идеально передана атмосфера викторианской Англии. Трогательные мелодии композитора Доминика Шеррера («Мисс Марпл») вовлекают в действие, заставляя забыть о реальности и ощутить себя частью того далекого времени.

История не оставит равнодушными тех, кто ценит подлинность человеческих эмоций и готов вместе с героями пережить моменты настоящей, почти осязаемой нежности и печали. Смотрите «Мисс Остин» 6 мая эксклюзивно на стриминговом сервисе viju. А 31 мая в 18:00 на канале viju+ Serial запланирован показ всех серий сразу.