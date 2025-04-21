В Харьковской области военные ВСУ въехали на детскую площадку и устроили драку
В Харьковской области боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиле въехали на детскую площадку, а также устроили драку с местными жителями. Об этом 21 апреля сообщило украинское издание «Страна.ua».
Отмечается, что машина протаранила некоторые конструкции площадки. В результате этого между военнослужащими и местными жителями возникла словесная перепалка, которая переросла в массовую драку.
Информации о пострадавших в результате случившегося не поступало.
18 апреля военнообязанный в Киеве вступил в драку с сотрудником территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), который остановил его. Отмечалось, что мужчина вел себя агрессивно и отказывался показывать документы сотруднику, после чего спровоцировал драку.