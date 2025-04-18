Военнообязанный в Киеве вступил в драку с сотрудником ТЦК
Военнообязанный в Киеве вступил в драку с сотрудником территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), который остановил его. Об этом 18 апреля сообщил Telegram-канал украинского интернет-издания «Страна.ua».
Указывается, что, по данным Киевского ТЦК, мужчина вел себя агрессивно и отказывался показывать документы, когда сотрудник ТЦК об этом попросил. Затем военнообязанный достал газовый баллончик, использовал его против военкома и спровоцировал драку.
Уточняется, что в конце концов мужчине удалось скрыться благодаря другим жителям столицы, которые заступились за него перед полицией.
Ранее, 16 апреля, сотрудники ТЦК в Луцке мобилизовали мужчину прямо у ворот школы, куда он провожал своего ребенка. Несколько человек в камуфляже принудительно запихнули его в микроавтобус.