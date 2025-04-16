Мужчину на Украине мобилизовали, когда он провожал ребенка в школу
На Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) мобилизовали мужчину у ворот школы, куда он провожал своего ребенка. Об этом 16 апреля сообщило издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
«Принудительная мобилизация в Луцке. Очевидцы говорят, что мужчина завел ребенка в школу и был задержан», — указано в сообщении.
В опубликованном видеоролике видно, как мужчину принудительно пытаются запихнуть в микроавтобус несколько человек в камуфляже, а прохожие люди снимают происходящее и пытаются помочь мужчине.
Издание «Думская» рассказало 5 апреля о том, как в Одессе мужчина с охотничьим ружьем попытался освободить сына из ТЦК. Удалось ли мужчине добиться освобождения сына, неизвестно. По факту случившегося в отношении одессита составили два административных протокола — за мелкое хулиганство и нарушение правил ношения оружия.