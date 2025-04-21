Хоккеист Бардаков подписал контракт с клубом НХЛ «Колорадо»

Россиянин Захар Бардаков подписал контракт на один год с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш». Об этом 21 апреля сообщили на сайте хоккейного клуба (ХК).

«Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» объявил сегодня, что команда подписала с нападающим Захаром Бардаковым однолетний контракт <...> на сезон-2025/26», — указано в заявлении.

В сезоне-2024/25 за петербургский СКА 24-летний спортсмен набрал 35 очков (17+18) в 53 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

8 апреля нападающий петербургского СКА Иван Демидов стал игроком команды НХЛ «Монреаль Канадиенс». Права на игрока в КХЛ останутся у российского клуба: если он не сможет закрепиться в НХЛ, то вернется в Санкт-Петербург.