Трамп пообещал сделать США сильнее и богаче

Президент США Дональд Трамп пообещал 20 апреля, что сделает страну больше, сильнее, богаче и религиознее.

«Мы вместе сделаем Америку больше, лучше, сильнее, богаче, здоровее и более религиозной, чем когда-либо», — написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.

Кроме того, Трамп поздравил американцев и бывшего президента Джо Байдена с Пасхой.

Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах в сфере торговли: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%.

9 апреля американский лидер заявил о приостановке действия ранее введенных для ряда стран пошлин на 90 дней. Он также анонсировал немедленное повышение пошлин на продукцию из Китая до 125%. 10 апреля этот показатель достиг 145%.