Протоиерей Олег Кобец указал на важность пасхального перемирия

Настоятель Преображенского кафедрального собора Белгорода протоиерей Олег Кобец считает важным объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие в честь Пасхи. Об этом 20 апреля он рассказал «Известиям».

«Пасхальное перемирие важно, потому что каждый раз в храме мы чувствуем, что может прозвучать сигнал воздушной тревоги», — подчеркнул он.

По словам священнослужителя, временное прекращение огня стало хорошей новостью для верующих, которые планировали поучаствовать в церковной службе или крестном ходе.

19 апреля Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. При этом он подчеркнул, что российские военные должны быть готовы к возможным нарушениям и провокациям со стороны украинских боевиков. В тот же день Зеленский заявил о готовности Украины придерживаться пасхального перемирия.