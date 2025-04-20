Реклама
Прямой эфир
Мир
В Сан-Паулу более 37 тыс. домов остались без света из-за наводнений
Политика
Путин к 80-летию Победы выделил каждому селу в Южной Осетии по 1 млн рублей
Общество
Стала известна новая уловка телефонных мошенников
Общество
Протоиерей Олег Кобец указал на важность пасхального перемирия
Наука и техника
«Союз МС-26» с российско-американским экипажем на борту приземлился в Казахстане
Общество
Скончался директор группы «На-На» Виталий Фроликов
Мир
В Норвегии предложили спасти тающий ледник с помощью искусственного снега
Происшествия
В порту в Ростовской области перекрыли судовой ход из-за аварии с теплоходом
Политика
Пушков указал на вынужденность перемирия со стороны Украины
Мир
В США тысячи протестующих вышли на акции протеста против политики Трампа
Происшествия
Во Владивостоке полиция сообщила о начале проверки касательно смертельного ДТП
Общество
Дочь убитого экс-мэра Самары отказалась признавать свою вину в вымогательстве
Мир
Экс-депутат АдГ выразила обеспокоенность возможной поставкой ракет Украине
Армия
Бойцы группировки войск «Восток» встретили Пасху в зоне СВО
Армия
Военнослужащие полевого хлебозавода организовали выпечку куличей на Пасху
Общество
Исследование выявило самые популярные пасхальные рецепты у россиян
Мир
Археологи нашли в Египте гробницу принца Усерефры, сына фараона Усеркафа
Сюжет:

Протоиерей Олег Кобец указал на важность пасхального перемирия

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Настоятель Преображенского кафедрального собора Белгорода протоиерей Олег Кобец считает важным объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие в честь Пасхи. Об этом 20 апреля он рассказал «Известиям».

«Пасхальное перемирие важно, потому что каждый раз в храме мы чувствуем, что может прозвучать сигнал воздушной тревоги», — подчеркнул он.

По словам священнослужителя, временное прекращение огня стало хорошей новостью для верующих, которые планировали поучаствовать в церковной службе или крестном ходе.

Россия объявила пасхальное перемирие. Что пишут СМИ

19 апреля Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. При этом он подчеркнул, что российские военные должны быть готовы к возможным нарушениям и провокациям со стороны украинских боевиков. В тот же день Зеленский заявил о готовности Украины придерживаться пасхального перемирия.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025