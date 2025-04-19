Россия объявила пасхальное перемирие. Что пишут СМИ

Объявление президента России Владимира Путина о перемирии на период празднования Пасхи спутало карты Киеву. Что пишет зарубежная пресса о том, чем вызвано решение прекратить огонь, и о готовности Украины к временному перемирию — в дайджесте «Известий».

Sky News: пасхальное перемирие стало реакцией на угрозу США

Объявление Владимира Путина о пасхальном перемирии последовало после того, как президент США Дональд Трамп и его администрация дали понять, что Штаты могут отказаться от мирных переговоров, если прогресса не будет в ближайшее время.

Sky News Трамп пригрозил отказаться от попыток установления мира на Украине, если любая из сторон «очень сильно усложнит этот процесс»

Комментарии прозвучали после того, как госсекретарь США Марко Рубио вчера заявил, что США «просто откажутся» от посредничества в установлении мира, если в ближайшие дни не появятся явные признаки прогресса. Он уточнил, что речь идет о нескольких днях.

Washington Post: Путин объявил о временном прекращении огня на Украине по гуманитарным соображениям

Президент России Владимир Путин объявил о временном прекращении огня на Украине на Пасху, сославшись на гуманитарные соображения. Заявление было сделано в тот же день, когда Министерство обороны России сообщило, что украинские войска были вытеснены с одного из последних оставшихся плацдармов в Курской области.

Washington Post По данным Кремля, режим прекращения огня продлится с 18:00 мск (15:00 по Гринвичу) в субботу до полуночи (21:00 по Гринвичу) пасхального воскресенья

Путин намерен исходить из того, что «украинская сторона последует» этому примеру, и уточнил, что «в случае нарушения перемирия и провокаций со стороны противника» войска должны быть готовы отразить действия противника.

Bloomberg: Путин отдал приказ о прекращении огня на Украине на 30 часов

Президент России Владимир Путин отдал приказ о кратковременной 30-часовой паузе в боевых действиях на Украине, которая охватит пасхальное воскресенье, хотя он продолжает сопротивляться давлению США о 30-дневном прекращении огня.

Bloomberg Россия уже предлагала кратковременные перемирия за время трехлетнего <конфликта> на Украине, в частности, предлагала прекратить боевые действия в период православного Рождества в 2023 году

Трамп выразил растущее разочарование темпами переговоров с Путиным, но продемонстрировал решимость заключить сделку о прекращении конфликта. США открыты для признания Крыма частью России в соответствии с мирным соглашением с Украиной, сообщило ранее в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Пасхальное перемирие продемонстрирует готовность Украины к миру, заявил Путин, добавив, что поддерживает усилия Трампа по достижению урегулирования конфликта. В субботу Москва заявила, что вытеснила украинские войска из деревни в российской Курской области, оставив только одно поселение на территории, контролируемой Украиной.

The New York Times: перемирие прольет свет на намерения Киева

Президент Путин приказал своим войскам «прекратить все военные действия» на Украине с вечера субботы по воскресенье, объявив пасхальное перемирие, которое, по всей видимости, было направлено на то, чтобы показать нетерпеливой администрации Трампа, что Москва по-прежнему открыта для мирных переговоров.

The New York Times Путин заявил, что ответ Киева прольет свет на «желание и, по сути, способность» Украины принять участие в переговорах о прекращении <конфликта>. Немедленного ответа от Украины не последовало

Немедленного ответа от Украины не последовало. Ранее Россия объявляла об одностороннем перемирии на время православного Рождества в январе 2023 года, тогда президент Украины Владимир Зеленский отверг эту идею, назвав ее циничной позицией, призванной позволить России перебросить солдат и технику. Вскоре после публикации комментария Путина Министерство обороны России сообщило, что российские войска будут соблюдать пасхальное прекращение огня «при условии его взаимного соблюдения киевским режимом».

Der Spiegel: Путин объявил перемирие после вытеснения ВСУ из Курской области

По случаю Пасхи президент России Владимир Путин объявил о прекращении огня российскими войсками. Он оправдал этот шаг «гуманитарными соображениями» и призвал Украину также сложить оружие в этот период. В этом году Пасха православной церкви совпадает с Пасхой католической и протестантской церквей.

Der Spiegel [Глава Генштаба ВС России] Герасимов прокомментировал ситуацию в приграничном с Россией районе Курска, где в августе прошлого года Украина начала наступление. По словам начальника российского Генштаба, в настоящее время отбито более 99% территории. Ранее Министерство обороны России заявило, что отбило предпоследнее село в регионе, всё еще находящемся под контролем Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выразил скептицизм по поводу заявления Путина. В последнее время Вашингтон усилил давление на стороны конфликта, требуя от них скорейшего начала мирных переговоров. Президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что хотел бы увидеть соглашение «очень скоро», в противном случае его администрация может отказаться от своих усилий. Он не уточнил, сколько именно дней это означает. Президент США подчеркнул, что не заинтересован в продолжении своих посреднических усилий, если обе стороны не готовы идти на компромисс.

The Guardian: стороны неоднократно нарушали режим прекращения огня

Неожиданно президент России заявил, что отдает приказ о временном прекращении боевых действий по «гуманитарным соображениям» и ожидает, что Украина последует его примеру. Украинцы отреагировали скептически, указав на то, что заявление было сделано в то же время, когда в Киевской области прозвучала воздушная тревога.

The Guardian Выступая в субботу, Путин заявил, что Киев виновен в нарушении соглашения «100 раз» о воздержании от атак на российскую энергетическую инфраструктуру. Он приказал Герасимову подготовить «немедленный ответ», если это повторится

Это произошло на фоне сообщений о том, что администрация Трампа рассматривает возможность признания Крыма российской территорией в рамках своей попытки заключить мирное соглашение между двумя сторонами. Дипломатическое признание США нарушило бы Устав ООН и консенсус, достигнутый после 1945 года, о том, что страны не могут захватывать территории силой. Возможная уступка Москве со стороны Белого дома, вероятно, вызовет критику со стороны бывших европейских союзников США и яростную ответную реакцию на Украине.