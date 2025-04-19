Россия объявила пасхальное перемирие. Что пишут СМИ
Объявление президента России Владимира Путина о перемирии на период празднования Пасхи спутало карты Киеву. Что пишет зарубежная пресса о том, чем вызвано решение прекратить огонь, и о готовности Украины к временному перемирию — в дайджесте «Известий».
Sky News: пасхальное перемирие стало реакцией на угрозу США
Объявление Владимира Путина о пасхальном перемирии последовало после того, как президент США Дональд Трамп и его администрация дали понять, что Штаты могут отказаться от мирных переговоров, если прогресса не будет в ближайшее время.
Комментарии прозвучали после того, как госсекретарь США Марко Рубио вчера заявил, что США «просто откажутся» от посредничества в установлении мира, если в ближайшие дни не появятся явные признаки прогресса. Он уточнил, что речь идет о нескольких днях.
Washington Post: Путин объявил о временном прекращении огня на Украине по гуманитарным соображениям
Президент России Владимир Путин объявил о временном прекращении огня на Украине на Пасху, сославшись на гуманитарные соображения. Заявление было сделано в тот же день, когда Министерство обороны России сообщило, что украинские войска были вытеснены с одного из последних оставшихся плацдармов в Курской области.
Путин намерен исходить из того, что «украинская сторона последует» этому примеру, и уточнил, что «в случае нарушения перемирия и провокаций со стороны противника» войска должны быть готовы отразить действия противника.
Bloomberg: Путин отдал приказ о прекращении огня на Украине на 30 часов
Президент России Владимир Путин отдал приказ о кратковременной 30-часовой паузе в боевых действиях на Украине, которая охватит пасхальное воскресенье, хотя он продолжает сопротивляться давлению США о 30-дневном прекращении огня.
Трамп выразил растущее разочарование темпами переговоров с Путиным, но продемонстрировал решимость заключить сделку о прекращении конфликта. США открыты для признания Крыма частью России в соответствии с мирным соглашением с Украиной, сообщило ранее в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Пасхальное перемирие продемонстрирует готовность Украины к миру, заявил Путин, добавив, что поддерживает усилия Трампа по достижению урегулирования конфликта. В субботу Москва заявила, что вытеснила украинские войска из деревни в российской Курской области, оставив только одно поселение на территории, контролируемой Украиной.
The New York Times: перемирие прольет свет на намерения Киева
Президент Путин приказал своим войскам «прекратить все военные действия» на Украине с вечера субботы по воскресенье, объявив пасхальное перемирие, которое, по всей видимости, было направлено на то, чтобы показать нетерпеливой администрации Трампа, что Москва по-прежнему открыта для мирных переговоров.
Немедленного ответа от Украины не последовало. Ранее Россия объявляла об одностороннем перемирии на время православного Рождества в январе 2023 года, тогда президент Украины Владимир Зеленский отверг эту идею, назвав ее циничной позицией, призванной позволить России перебросить солдат и технику. Вскоре после публикации комментария Путина Министерство обороны России сообщило, что российские войска будут соблюдать пасхальное прекращение огня «при условии его взаимного соблюдения киевским режимом».
Der Spiegel: Путин объявил перемирие после вытеснения ВСУ из Курской области
По случаю Пасхи президент России Владимир Путин объявил о прекращении огня российскими войсками. Он оправдал этот шаг «гуманитарными соображениями» и призвал Украину также сложить оружие в этот период. В этом году Пасха православной церкви совпадает с Пасхой католической и протестантской церквей.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил скептицизм по поводу заявления Путина. В последнее время Вашингтон усилил давление на стороны конфликта, требуя от них скорейшего начала мирных переговоров. Президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что хотел бы увидеть соглашение «очень скоро», в противном случае его администрация может отказаться от своих усилий. Он не уточнил, сколько именно дней это означает. Президент США подчеркнул, что не заинтересован в продолжении своих посреднических усилий, если обе стороны не готовы идти на компромисс.
The Guardian: стороны неоднократно нарушали режим прекращения огня
Неожиданно президент России заявил, что отдает приказ о временном прекращении боевых действий по «гуманитарным соображениям» и ожидает, что Украина последует его примеру. Украинцы отреагировали скептически, указав на то, что заявление было сделано в то же время, когда в Киевской области прозвучала воздушная тревога.
Это произошло на фоне сообщений о том, что администрация Трампа рассматривает возможность признания Крыма российской территорией в рамках своей попытки заключить мирное соглашение между двумя сторонами. Дипломатическое признание США нарушило бы Устав ООН и консенсус, достигнутый после 1945 года, о том, что страны не могут захватывать территории силой. Возможная уступка Москве со стороны Белого дома, вероятно, вызовет критику со стороны бывших европейских союзников США и яростную ответную реакцию на Украине.