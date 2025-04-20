В Молдавию доставили Благодатный огонь из Иерусалима

В Молдавию доставили частицу Благодатного огня из Иерусалима. Видео в субботу, 19 апреля, публикуют «Известия».

На кадрах видно, как люди выстроились в очередь, чтобы увидеть частицу Благодатного огня, всё же доставленного в Кишинев вопреки действиям властей, которые не выпускали архиепископа Молдавской митрополии РПЦ Маркелла.

Среди присутствующих также бывшие президенты Молдавии Владимир Воронин и Игорь Додон.

Маркелл, направлявшийся в Израиль за Благодатным огнем, 17 апреля сообщил «Известиям», что его задержали на паспортном контроле в аэропорту Кишинева. Там у него без объяснения причин изъяли документы. По словам священника, всё это было сделано целенаправленно, чтобы он не успел на рейс.

На следующий день архиепископ предпринял вторую попытку вылета и рассказал, что по дороге в аэропорт его машину постоянно останавливала полиция. После священнослужителю во второй раз не дали вылететь из Кишинева.