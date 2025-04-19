Благодатный огонь — христианское чудо: как загорается, почему не обжигает и что будет, если не сойдет

Ежегодно накануне православной Пасхи верующие становятся свидетелями чуда схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. В 2025 году это должно случиться уже сегодня, 19 апреля. Традиционно около храма собирается множество верующих, которые хотят первыми соприкоснуться с огнем, напоминающем о воскрешении Иисуса Христа. Подробнее об этом важном для верующих событии и самом огне — в материале «Известий».

Что такое Благодатный огонь: история

Благодатный огонь сходит ежегодно в главной святыне и месте паломничества всех христиан — храме Гроба Господня. Он расположен в Старом городе Иерусалима. По преданию, именно там был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Сам храм был освящен в 335 году и с тех пор неоднократно перестраивался. С 1800-х годов им совместно владеют и управляют армянская, греческая православная, католическая, коптская, сирийская и эфиопская церкви. Главой же является православный патриарх Иерусалимский (с 2005 года — Феофил III).

Схождение Благодатного огня происходит во внутренней и самой древней постройке храма — Кувуклии, что с греческого переводится как «опочивальня». Она представляет собой небольшую часовню, внутри которой и находится Гроб Господень. Над ним висят 43 лампады: по 13 от православной, католической и армянской церквей, а также четыре коптских.

Чудо схождения Благодатного огня в кафедральном соборе Воскресения Христова в Иерусалиме Фото: РИА Новости/Вячеслав Татарковский

Согласно имеющимся источникам, схождение, или встреча, Благодатного огня в храме Гроба Господня происходит с IV века. При этом первым свидетелем считается апостол Петр, который ночью, когда воскрес Иисус Христос, пришел в гробницу и в ней увидел исходящее из пустого гроба сияние. Об этом говорят сохранившиеся рукописи древних богословов.

Самые ранние же данные о схождении Благодатного огня, а также описание обряда относят к IX веку. Одним из наиболее значимых документов считается Латальская рукопись Иерусалимского канонаря.

Как сходит Благодатный огонь

В ночь перед Великой субботой в храме Гроба Господня тушат свечи и лампады, а на погребальное ложе кладут вату. После этого проходит осмотр часовни, чтобы удостовериться, что нигде не спрятаны источники огня. Затем представители местной полиции ее закрывают и опечатывают. Ключ при этом традиционно из поколения в поколение хранится в мусульманской семье.

Фото: Global Look Press/Muammar Awad

На следующий день проходит церемония молитвы, в которой принимают участие священнослужители Иерусалимской православной церкви, Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви, Коптской православной и Сирийской православной церквей. Началом этой церемонии служит крестный ход, когда священники проходят через все знаковые места храма, связанные с последним днем жизни Иисуса Христа.

После этого они трижды обходят часовню. Каждый священник держит в руках 33 свечи, символизирующие возраст Иисуса на момент Его Воскресения.

Возглавляет процессию патриарх Иерусалимский. Вместе с Армянским архимандритом они снимают с себя верхние одежды перед входом и остаются лишь в подрясниках. Цель этого традиционного действия — показать остальным, что у них нет ничего, что может быть использовано для зажигания огня.

После этого оба священнослужителя входят в часовню, дверь в нее запирается, а затем начинается всеобщая молитва. Важно отметить, что единственный, кто может видеть процесс схождения огня, — патриарх Иерусалимский. Архимандрит же остается за стеной.

Фото: Global Look Press/Ilia Yefimovich

В Кувуклии патриарх Иерусалимский читает молитву, а через какое-то время сходит Благодатный огонь. По словам очевидцев, при этом храм озаряется всполохами, которые постепенно усиливаются. Вскоре пространство озаряется ярким светом. После этого патриарх этим огнем зажигает свечи и лампады внутри часовни, а затем выходит к паломникам и благословляет их. Паломники, в свою очередь, друг за другом зажигают свечи от свечей патриарха.

Важно отметить, что время, через которое сойдет огонь, никто заранее предугадать не может. Это может произойти как через несколько минут, так и через несколько часов молитвы.

Почему Благодатный огонь не обжигает

По словам многочисленных свидетелей, в первые несколько минут Благодатный огонь не обжигает. Из-за этого некоторые даже «умываются» им, не нанося себе никаких повреждений. Тем не менее, это свойство постепенно теряется, и огонь начинает обжигать. В частности, глава объединения православных ученых протоиерей Геннадий Заридзе в 2016 году провел эксперимент и измерил температуру только что сошедшего Благодатного огня с помощью лазерного измерителя температуры. Выяснилось, что в первые мгновения после схождения температура огня составляла 42 градуса, а спустя 15 минут — уже 320 градусов.

Фото: ТАСС/Фадеичев Сергей

Ученые также много раз пытались объяснить, каким образом появляется огонь и почему он не обжигает. По мнению некоторых, это можно объяснить условиями в самом храме (низкая температура, влажность воздуха и так далее). Другие ученые говорят, что данного эффекта можно добиться при смешивании борной кислоты, этилового спирта и капли концентрированной серной кислоты. Как только эфир борной кислоты испаряется, огонь начинает обжигать. Тем не менее и этот вариант многие ставят под сомнение, из-за того что многие паломники приходят с собственными свечами, которые с большой вероятностью ничем не были пропитаны.

Почему верующие хотят получить частичку Благодатного огня

Причин, почему верующие хотят принести домой свечу с Благодатным огнем, может быть много, однако главная из них заключается в вере, ведь пламя представляет собой символ воскрешения Христа и связи Бога и человека.

Что будет, если Благодатный огонь не сойдет

Огонь также является символом света и надеждой на лучшее — по некоторым данным, если огонь не сойдет накануне Пасхи, вскоре наступит Страшный суд. Однако это не подтвержденные данные, ведь истории уже известны подобные случаи. В частности, после запрета входить в Иерусалимский храм молодым арабам-христианам из-за их излишней громкости огонь не сходил до самой отмены этого ограничения.

Фото: TASS/ABIR SULTAN

Некоторые также думают, если огонь не сойдет в Великую субботу, наступит конец света или же на земле начнет править антихрист. К этому церковь относится скептически, ведь в Апокалипсисе Иоанна Богослова о Благодатном огне не сказано ничего.

По мнению священнослужителей, страх того, что Благодатный огонь может не сойти, превращает христиан в огнепоклонников, а это противоречит сути христианства.

Есть ли научное объяснение Благодатному огню

Объяснить сам процесс схождения Благодатного огня пытались многие, но доказать или опровергнуть выдвинутые теории невозможно, из-за того что никто, кроме патриарха Иерусалимского, не может находиться в часовне, когда происходит чудо.

Фото: Global Look Press/Muammar Awad

Были предположения, что в куполе Кувуклии прячут зажженную свечу, от которой тянут тонкие цепочки, натертые эфирным маслом, до лампад над Гробом Господним. Якобы постепенно пламя от свечи поджигает масло и распространяется по лампадам. По другой версии, за иконой Воскресения Христова спрятана другая лампада, от которой и зажигают огонь.